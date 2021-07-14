Manisa Büyükşehir, Selendili Muhtarlarla Buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa Büyükşehir, Selendili Muhtarlarla Buluştu

Manisa Büyükşehir, Selendili Muhtarlarla Buluştu
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Selendi Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Muhtarların taleplerinin dinlendiği ziyarette, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün çalışmaları nedeniyle muhtarlar teşekkürlerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, daire başkanlığı personeliyle birlikte Selendi Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı ve aynı zamanda Çamlıca Mahallesi Muhtarımız Bünyamin Demir tarafından karşılanan Büyükşehir Belediyesi heyeti, dernekte mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Ziyarette Tepeynihan Mahallesi Muhtarı Hamit Özkaya, Yenice Mahallesi Muhtarı Faruk Köse, Şerefiye Mahallesi Muhtarı Muhsin Yılmaz, Gölbaşı Mahallesi Muhtarı Talat Akyıldız ve Mıdıklı Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali İnce de hazır bulundu. Selendi ilçesine yapılan hizmetlerin ve yerine getirilmesi talep edilen işlerin görüşüldüğü ziyarette, Selendi Muhtarlar Derneği Başkanı Bünyamin Demir, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e selamlarını iletti. Selendi Muhtarlar Derneği ziyaretinin ardından Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Selendi Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç'a da nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Demir Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Tolga Akış İlyas Tetik Deniz Akkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Arda Turan Salih Uçan Burak Elmas Mustafa Denizli Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa Büyükşehir, Selendili Muhtarlarla Buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 14:07:37. #1.16#

title