Manisa Büyükşehir Belediyesporumuz, okçuluk branşında 2020 yılının hedefini belirledi.

02.01.2020 15:25 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:25

Katıldığı her branşta aldığı başarılı sonuçlarla adından övgüyle bahsettiren Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzda, okçuluk sporcuları yeni yılın hedeflerini belirledi ve çalışmalarını yoğunlaştırdı. Olimpik Spor Kompleksi'nde antrenmanlarını sürdüren takımımızın antrenörlerinden Hazel Dara, Türkiye Okçuluk Federasyonu yarışma takviminden ve 2020 yılının hedeflerinden bahsetti.

Dara, "2020'nin ilk yarışması Göztepe'de Türkiye Salon Şampiyonası olacak. Şu an bu yarışmaya yönelik bir hazırlığımız var. Onun ardından Mart ve Nisan aylarında açık havada yapılan yarışmaları içeren yoğun bir programımız var.Bu yarışmalarda sporcular, sıralama puanı alıyor ve Milli Takıma seçilmek için aday oluyorlar. Eylül ayında yapılacak yarışmada da en son puanlarını alıp ilk 8'e giren sporcular daha sonraki sene Milli Takım seçme kampına katılıyorlar. Buradan daha önce Milli Takıma katılan sporcular çıkardık. Bu dönemde hedefimiz bu sporcuları arttırmak" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler