Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Çapanoğlu Dönemi Başladı

Kulüp başkanımız Mevlüt Aktan'da, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde hazır bulundu. Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yeni hocası Mustafa Çapanoğlu, çok önemli bir kulübe geldiği için mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyespor gibi önemli bir kulüpte daha önce yaşadıkları başarıları devam ettirme adına mücadele vereceklerini ifade eden Çapanoğlu, " Manisa Büyükşehir Belediyespor'da çok önemli futbolcular var. Lig başladığında biz Kastamonuspor'un başında diğer gruptaydık. Kırmızı grupta herkes Manisa Büyükşehir Belediyespor'u en büyük şampiyon adayı olarak görüyordu. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un çok daha iyi yerlerde olması gerekiyordu ama şanssızlıklar oldu. Çok iyi maçlar oynadılar. Talihsiz goller yendi, talihsiz puanlar kaybedildi. İnşallah bu talihsizliği bir kenara bırakıp iyi günlere döndürme adına hep birlikte mücadele edeceğiz. İnşallah o mücadeleyi burada taraftarlarımıza göstereceğiz. Hakikaten büyük düşünen bir kulüp var. İnşallah o büyüklüğe yakışır bir şekilde bizde mücadelemizi sahada göstereceğiz" diye konuştu.

" 11 Puanlık Fark Kapanmayacak Fark Değil"

Şu anda lider Tuzlaspor ile aralarında olan 11 puanlık farkında kapanmayacak bir fark olmadığını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yeni teknik patronu Mustafa Çapanoğlu, " Bunu futbolcularımla da paylaştım. 3 puan büyük bir fark görünüyor ama 3 puanlık sistemde 2 maç kazandığınız zaman işlerin çok farklı yerlere gideceğini biliyoruz. Futbolcularıma bunu anlattım. Bu puan farkını kapatabiliriz. Yeter ki birlik ve beraberlik içerisinde birbirimize destek verelim. Bunu gerçekleştirirsek yapamayacağımız hiç bir şey yok. Bu ışığı futbolcularımda gördüm. Bende büyük bir camiaya geldiğimin bilinci içerisindeyim. Bu kulübe layık olabilmek için sabah akşam burada olacağız ve çalışacağız.Manisa Büyükşehir Belediyespor gibi büyük bir camiada hedefler her zaman büyüktür Üstüne basa basa söylüyorum. Bu büyük camiayı hedefe ulaştırmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde bugün düzenlenen imza töreninde Manisa Büyükşehir Belediyespor'da göreve başlayan Mustafa Çapanoğlu'nun yardımcıları da belli oldu. Osman Cengiz Güzeltepe, Armağan Yapıcı ve Mehmet Uğur Tülümen ve Bayram Erdal Konukoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Teknik Direktör Mustafa Çapanoğlu'nun yardımcılıklarını yapacaklar.

Başkan Aktan, " Her İki Taraf İçinde Hayırlı Olsun"

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan ise imza töreninden sonra yaptığı açıklamada, " Öncelikle sözlerimin başında bize geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşatan Levent Devrim hocama teşekkür ediyorum. Gerçekten 2 yılı aşkın bir süredir çok değerli bir antrenörle çalıştık. Futbolda bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor ve istenmeyen ayrılıklar yaşanabiliyor. Levent Devrim hocamız ile yollarımızı ayırdıktan sonra birçok ismi masaya yatırdık ve sonunda Mustafa Çapanoğlu isminde karar kıldık. Mustafa Çapanoğlu hocamız da bu ligi yakından tanıyan ve bilen bir isim. İnşallah bu anlaşma her iki taraf içinde hayırlı olur. Bu hafta kendi evimizde karşılaşacağımız Tarsus İdman Yurdu maçıyla birlikte inşallah kendimize yeni hocamızla birlikte yeni bir sayfa açacağız" diye konuştu.

Teknik Direktörlük Kariyerine 1992 Yılında Kayserispor'da Yardımcı Antrenör Olarak Başladı

1 Ocak 1956 Kayseri doğumlu olan Mustafa Çapanoğlu son olarak bu sezon Kastamonuspor 1966 takımını çalıştırdı. Kırıkkalespor ve Kocaelispor formaları giyen Çapanoğlu, aktif yaşamanın ardından teknik direktörlük kariyerine 1992 yılında Kayserispor'da yardımcı antrenör olarak başladı. 5 sezon bu görevi yaptıktan sonra 1997-98 sezonunda Çorumspor'u çalıştırarak ilk teknik direktörlük deneyimini edindi. Ardından kısa bir süre Zeytinburnuspor ve yeniden Kayserispor'da yardımcı antrenörlük yaptı. Mart 1993'den sezon sonuna kadar teknik direktör ile yollarını ayıran Kayserispor'da teknik direktörlük görevini üstlendi. 1999-2000 yılları arasında Konyaspor'da yardımcı antrenör olarak çalıştı ve aynı ekipte Kasım 2000'den sezon sonuna kadar teknik direktör olarak göreve getirildi. 2002-2003 sezonunda Erzurumspor'da teknik direktör olarak görev aldı. Daha sonra kısa vadelerle günümüze kadar birçok 3. Lig, 2. Lig ve 1. Lig ekibinde teknik direktörlük yaptı.2017-18 sezonunda Keçiörengücü'nün başında olan Çapanoğlu, son olarak bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Kastamonuspor 1966 takımını çalıştırdı. Kastamonuspor'un başında 22 maça çıkan Çapanoğlu, 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Kaynak: Bültenler