Manisa Büyükşehir Belediyesinin YDS mesaisi
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Manisa Büyükşehir Belediyesinin YDS mesaisi

Manisa Büyükşehir Belediyesinin YDS mesaisi
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Pazar günü gerçekleştirilen Yabancı Dilbilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (YDS) girecek adaylar için yoğun mesai harcadı.

Sınava geç kalmak üzere olan adayların yardımına koşan Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, seferlerin düzenini de titizlikle takip etti.

Yüksek lisans ve doktora yapacaklar, dil tazminatı alacaklar, yabancı dil seviyesini belgelemek isteyenler gibi büyük bir kitleyi ilgilendiren Yabancı Dilbilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Pazar günü gerçekleştirildi. Sınav nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı da, ulaşım seferleri ve adayların sınav yerlerine yetişmeleri için teyakkuza geçti. Şehir merkezinde ulaşım seferlerinin aksamaması için denetimlerini yapan ekipler, sınava geç kalma ihtimali olan adayları da sınav yerlerine ulaştırdı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda YDS süresince adayların yanında olduklarını belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, yapılan tüm bu çalışmaların yanı sıra MANULAŞ'a ait 5 adet kırmızı otobüsün de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonları dershanelere ve sınavlara göre hizmet verdiğini ifade etti.

Kaynak: Bültenler

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