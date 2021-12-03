Manisa Büyükşehir Belediyesi engelleri kaldırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi engelleri kaldırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manisa Büyükşehir Belediyesi engelleri kaldırdı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde anlamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde anlamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Usulsüz parklanmalara karşı denetimde bulunan ekipler, özellikle fiziksel engelli bireylerin hareketini kısıtlayacak şekilde kaldırım işgali yapan araç sahiplerine uyarıda bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, usulsüz park yaparak, vatandaşların hareket özgürlüğünü kısıtlayan sürücülere yönelik denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde de, il genelinde denetimde bulunan daire başkanlığına bağlı ekipler, kaldırımlarda usulsüz paklanma yapan araç sahiplerine uyarıda bulundu. Bunun yanı sıra, toplu ulaşım araçlarında da denetim yapan ekipler, engelli rampalarını kontrol etti. Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "Ulaşımda trafik güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra vatandaşlarımızın kaldırımlarda rahat bir şekilde hareket edebilmeleri amacıyla usulsüz paklanmalara karşı denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu anlamda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, il genelinde engelli rampasına araçlarını park ederek fiziksel engelli bireylerimizin hareketini engelleyen araçlara uyarıda bulunduk. Bu anlamda araç sürücülerinin biraz daha dikkatli olmasını rica ediyorum" dedi. - MANİSA

Manisa Büyükşehir Belediyesi engelleri kaldırdı

Manisa Büyükşehir Belediyesi engelleri kaldırdı

Manisa Büyükşehir Belediyesi engelleri kaldırdı

Manisa Büyükşehir Belediyesi engelleri kaldırdı

Akılalmaz kaza! Tır, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi

Akılalmaz kaza! Tır, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi

 Kız yurduna musallat olup dayak yemişti! Yine hastanelik oldu, bu kez kabahati daha büyük

Kız yurduna musallat olup dayak yemişti! Yine hastanelik oldu, bu kez kabahati daha büyük

 Göbeğinde çıkan sivilce, hayatını kabusa çevirdi! 3 günde tekerlekli sandalyeye mahkum oldu

Göbeğinde çıkan sivilce, hayatını kabusa çevirdi! 3 günde tekerlekli sandalyeye mahkum oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title