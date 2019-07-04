MANİSA Alaşehir'de erkenci 'Mitrobilik Ofelya' cinsi üzüm ilk kez hasat edildi

Alaşehir'de erkenci 'Mitrobilik Ofelya' cinsi üzüm ilk kez hasat edildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Sultaniye üzümüne alternatif erkenci bir tür olarak ilk kez üretilen İtalyan menşeli 'Mitrobilik Ofelya' cinsi çekirdeksiz üzümün hasadı yapıldı. Üzümün kilosu 6 liradan iç piyasaya sürüldü.

Aynı zamanda emekli prastiyen hekim olan üzüm üreticisi Muharrem Cengiz, üretimin geniş zaman yayılması için 6 yıl önce çalışmalara başladı. Cengiz, Alaşehir'in kırsal Üzümlü Mahallesi'ndeki bağında kasım ayında ürün veren 'Crimson' cinsi üzüm yetiştirdi. Cengiz ardından da 3 yıl önce erkenci bir tür için çalışmalara başladı. İnternette yaptığı araştırmalar sonucunda Türkiye'de bilinen 'Crimson' familyasından olan ve İtalyan menşeli erkenci bir üzüm çeşidi olan çekirdeksiz 'Mitrobilik Ofelya' cinsi üzerinde karar kıldı. Cengiz, Üzümlü Mahallesi'ndeki bağının 2 dekarlık bölümüne bu üzüm cinsinden 150 asma dikti. Aroması güzel, rengi koyu mor ve çekirdeksiz olan bu üzüm türünde asma başına ortalama 20 kilogram olarak ilk mahsülü aldı. Temmuz ayının ilk haftasında yapılan hasatla ilk eren üzüm cinsleri arasında yer alan 'Mitrobilik Ofelya' cinsi üzüme Cengiz, iç piyasada kilosu 6 liradan alıcı buldu. Verimden memnun kalan Cengiz, bu yıl bağının kalan 8 dekarlık bölümüne de aynı türden 2 bin asma daha dikti.

Yetiştirdiği türlerle temmuz ayında başlayıp kasım ayı sonuna kadar üzüm üretimini devam ettiren Muharrem Cengiz, Alaşehir'in üzüm üretimine en uygun bölgelerden biri olduğunu belirtip, Dünyaca ünlü Sultaniye tüm üreticilerde aynı anda hasat ediliyor. Dolayısıyla pazar sıkışıklığı yaşanıyor. Üzüm hasadının daha uzun süreye yayılmalı diye düşünüyordum. Araştırmayı seven biri olarak bu işe giriştim. Temmuz ayında başlayan sezonun, ağustos, eylül, ekim kasım aylarına kadar sürmesi için araştırmalar yaptım. Önce en geç olan Crimson cinsini, şimdi de aynı familyadan ilk eren 'Mitrobilik Ofelya' cinsi üzüm yetiştirmeyi başardım. 'Mitrobilik Ofelya' üzüm türünü yetiştiren şu an Alaşehir ve Sarıgöl çevresinde yok. Temmuz ayının ilk haftasında hasat ediliyor. Bu bölgede bu dönemde bu tarihten önce üzüm hasadı yapılmıyor. Bugün itibariyle çok yaygınlaşmadığı için ihracatı yok. Amacım Sultaniye üzüme alternatif üzüm yetiştirip, pazar darlığını ortadan kaldırıp, temmuz ayından kasım ayına kadar çeşitli üzüm hasadı yapabilmek. Şimdilik 2 dekar alana diktim, bunu 10 dekara çıkaracağım. Bu üzüm türünün bölgemizde yaygınlaşacağını ve piyasa açısından da olumlu bir etki yaratacağını düşünüyorum dedi.

Üzüm üreticisi 79 yaşındaki Hüseyin Gömleksiz de 'Mitrobilik Ofelya' cinsi erkenci üzümü yörede ilk kez gördüğünü belirtip, Üzüm ermiş, tatlanmış. Bölgeye böyle erkenci bir türün kazandırılmış olması sevindirici dedi.

Kaynak: DHA