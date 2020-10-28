Manipüle etmek? Manipüle tenikleri? Manipüle ne demek?
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Manipüle etmek? Manipüle tenikleri? Manipüle ne demek?

28.10.2020 11:07 | Son Güncelleme: 28.10.2020 11:11
Manipüle etmek? Manipüle tenikleri? Manipüle ne demek?

Manipüle etmek son yıllarda oldukça dikkat çeken ve teknikleri oldukça araştırılan bir kelime ve işoalrak karşımıza çıkıyor. Özellikle bunu kendine iş edinmiş ve bundan para kazanan insanlarda var. Peki, manipüle etmek? Manipüle tenikleri? Manipüle ne demek?

Manipüle etmek oldukça sık karşımıza çıkan bir kelimedir. Bu kelimenin ve işlevin ne olduğu ise hep merak konusudur. Peki, Manipüle etmek? Manipüle tenikleri? Manipüle ne demek?

MANİPÜLE NEDİR?

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığında, 'yönlendirme ve etkileme' anlamları ile beraber Türkçede yer almaktadır. Özellikle herhangi bir kişiyi farklı durumlar ile beraber başka bir düşünceye sevk etmek veya onu ikna etmek gibi alanlar üzerinde yapılabilmektedir. Aynı zamanda psikolojik manipülasyon üzerinden türemiş bir kelime şeklinde öne çıkmaktadır. İnsanları kendi bilgileri dışında ve istemedikleri bir duruma yönlendirmek ya da etkilemek şekilde ele alınabilmektedir.

Manipüle hem resmi kaynaklarda hem eğitim kitaplarında hem de gündelik yaşamda kullanılan sözcükler arasında yer almaktadır.

MANİPÜLASYON NE DEMEK?

1. isim Yönlendirme.

2. isim Seçme, ekleme ve çıkarma yoluyla bilgileri değiştirme.

3. isim, ekonomi Yönlendirim.

Manipüle etmek? Manipüle tenikleri? Manipüle ne demek?

MANİPÜLATÖR NE DEMEK?

1. isim Manipleyi kullanan kimse

2. isim Maniple.

3. sıfat Yönlendirici.

Manipüle etmek? Manipüle tenikleri? Manipüle ne demek?

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