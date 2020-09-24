Manifesto ne demektir? Manifesto nedir? Manifesto kelime anlamı nedir? Komünist manifesto nedir? TDK'ya göre manifesto nedir?
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Manifesto ne demektir? Manifesto nedir? Manifesto kelime anlamı nedir? Komünist manifesto nedir? TDK'ya göre manifesto nedir?

24.09.2020 09:20 | Son Güncelleme: 24.09.2020 09:25
Manifesto ne demektir? Manifesto nedir? Manifesto kelime anlamı nedir? Komünist manifesto nedir? TDK'ya göre manifesto nedir?

Manifesto nedir? Manifesto ne demektir? Manifesto kelime anlamı nedir? Komünist manifesto nedir? Manifesto TDK anlamı nedir?

Günlük yaşamda adını sıkça duyduğumuz bir kavram olarak manifesto ne demektir? Daha çok tarih ve sanat sahnesinde karşımıza çıksa da artık günümüzde de sıkça kullanılır olmuştur. Peki manifesto ne demektir? TDK'ya göre manifesto nedir? Niçin kullanılır? Detaylar haberimizde yer alıyor;

MANİFESTO NEDİR?

Manifesto kelimesinin kökleri İtalyancaya dayanmaktadır. Manifesto kelimesinin en yaygın kullanım alanları; Kübizm Manifestosu, Somut Şiir Manifestosu ve Komünist Manifesto'dur.

Manifesto, herhangi bir topluluk hareketinin kamuoyuna duyurulması ve bildirilmesidir. Manifesto, kamuoyuna duyurulmak istenen yazılardır. Tarih sahnesinde sanat akımlarıyla bütünleştirilir. Bazen ise 'Komünist Manifesto' gibi siyasi düşüceleri de içeren bir yazı türüdür. Türk dilinde 'bildiri' anlamına gelir. Bazı kaynaklara göre ise manifesto 'muhtıra' anlamını taşır.

TDK'YA GÖRE MANİFESTO NE DEMEKTİR?

Manifesto ne demektir? Manifesto nedir? Manifesto kelime anlamı nedir? Komünist manifesto nedir? TDK'ya göre manifesto nedir?

İtalyancadan dilimize geçen manifesto kelimesinin anlamı üç şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bunlar;

1) Ticarette kullanılan: Bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen liste.

2) Bildiri

3) Toplumsal bir hareketin saiyasal inanç ve amaçlarının açık ifadesi. olarak tanımlanmaktadır.

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