Yarışma sonunda seçilen altı genç kadın, sahne performansları ve enerjileriyle kısa sürede müzikseverlerin ilgisini çekti. Grup, modern pop, K-Pop esintileri ve dans odaklı sahne şovlarıyla Türk müzik sektöründe yeni bir çağ açmayı amaçlıyor. Peki, Manifest grubu üyeleri kim,isimleri ne?

MANİFEST ÜYELERİNİN İSİMLERİ

Manifest grubu, altı genç ve yetenekli kadından oluşuyor:

• Sueda Uluca

• Hilal Yelekçi

• Lidya Pınar

• Zeynep Sude Oktay

• Mina Solak

• Esin Bahat

Bu isimler, hem sahnedeki enerjileri hem de bireysel hikâyeleriyle dikkat çekiyor.

ÜYELERİN ÖZGEÇMİŞİ VE SAHNE ROLLERİ

Sueda Uluca, Özyeğin Üniversitesi İletişim Tasarımı öğrencisi. 2004 doğumlu olan Sueda, grubun ana vokallerinden biri olarak sahnede güçlü sesiyle öne çıkıyor.

Hilal Yelekçi, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi. High Heels, Street Jazz ve Hip-hop dans türlerinde eğitimli. Bu nedenle grupta "lider dansçı" rolünde yer alıyor.

Lidya Pınar, Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim görüyor. Güçlü sesiyle grubun "lead vokal" rollerinden birini üstleniyor.

Zeynep Sude Oktay, Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım öğrencisi. Profesyonel dans geçmişiyle grubun koreografilerinde önemli katkılar sunuyor.

Mina Solak, Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi bölümünden mezun. Dansı ve sahne performansıyla "sub-vokal" görevini üstleniyor ve aynı zamanda koreografiye katkı sağlıyor.

Esin Bahat, Doğuş Üniversitesi Psikoloji mezunu. Profesyonel dansçı olarak grubun "main dancer" pozisyonunda yer alıyor ve sahnede enerjisiyle öne çıkıyor.

SAHNE RENKLERİ VE İMAJLAR

Manifest üyeleri, bireysel kimliklerini sahne renkleriyle yansıtıyor:

• Sueda Uluca – Yeşil

• Hilal Yelekçi – Mor

• Lidya Pınar – Pembe

• Zeynep Sude Oktay – Mavi

• Mina Solak – Kırmızı

• Esin Bahat – Sarı

Bu renkler, hem sahne kostümlerinde hem de tanıtım materyallerinde grubun kimliğini güçlendiren bir unsur haline geldi.

İLK ŞARKILAR VE ÇIKIŞ

Manifest, müzik yolculuğuna 7 Şubat 2025'te yayımladığı "Zamansızdık" adlı çıkış şarkısıyla başladı. Bu tekliden sonra "Arıyo", "KTS (Kalbimin Tek Sahibi)" ve "Snap" gibi parçalarla dinleyici kitlesini genişletti. Grubun şarkılarında enerjik ritimler, gençlik temaları ve dans odaklı düzenlemeler dikkat çekiyor.

İLK ALBÜM: MANIFESTIVAL

Grup, çıkışından kısa bir süre sonra 13 Haziran 2025'te "Manifestival" adını taşıyan ilk stüdyo albümünü yayımladı. Albüm 11 parçadan oluştu ve Türkiye ile Azerbaycan listelerinde zirveye oturdu. Bu başarı, grubun sadece bir proje grubu değil, kalıcı olacağının da göstergesi oldu.

KONSERLER VE FESTİVAL DENEYİMİ

Manifest, sadece stüdyo kayıtlarıyla değil, sahne şovlarıyla da öne çıkıyor. İstanbul Jolly Joker Arena'da gerçekleştirdikleri ilk konser büyük ilgi gördü. Ardından düzenlenen "Manifestival Festival" yaklaşık 25 bin kişilik izleyici kitlesiyle unutulmaz anlara sahne oldu. Biletlerin kısa sürede tükenmesi, grubun sahne enerjisinin hayranları ne kadar etkilediğini ortaya koydu.