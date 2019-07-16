Lezzetli mangal yapmak istiyorsanız, sakın bunları yapmayın!

Banvit Sağlıklı Beslenme Uzmanı Diyetisyen Canan Aksoy, mangal etinin yağsız olması ve bu nedenle de tavuk veya hindi eti tercih edilmesi gerektiğini belirterek şunları söylüyor.

"İsteyenler tavuk veya hindi etini tüketmeden önce, derisini ayırıp, eti marine ederek lezzetlendirebilirler. Tavukları, yanında bol ve rengârenk bir salata ile birlikte yemek çok daha sağlıklı bir tercih. Salatanın içindeki C vitamini demirin daha iyi emilmesini sağlarken, içinde bulunan antioksidanlar da zararlı maddelerin vücuttan atılımını kolaylaştırır. Atılımı sağlamak için su içmeyi ihmal etmeyin."

Tavuk etini marine etmek için ise , kırmızıbiber, karabiber, defne, kekik, ebegümeci, limon ve az miktarda tuzla eti mangala hazır hale getirmeli. Limon suyunun içine bu baharatları koyup tavuk etini bu sosla en az yarım saat, eğer mümkünse bir gece bekletmek eti hem daha lezzetli hem de daha sağlıklı hale getirir. Burada dikkat edilecek bir nokta ise, soğuk zinciri ihmal etmemek. Hazırlanan etler mangalda pişirilinceye kadar mutlaka soğukta muhafaza edilmeli.

Pişirme işi, mangalın ateşi iyice közlendikten sonra yapılmalı, etle kömür arasında mutlaka yaklaşık 15 cm mesafe bulunmalı ve mangal için en uygun kömür olan odun kömürü kullanılmalı. Pişirme sırasında eti yakmamak da çok önemli. Yanma ve kömürleşme zararlı maddelerin ortaya çıkmasını sağladığı gibi, proteinin vücut tarafından kullanılmasını da engelliyor.

Pişirme sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi de çatal yerine maşa kullanarak etin sulu ve lezzetli pişmesini sağlamak. Çatal batırıldığında suyunu kaybeden et kurur ve lezzetsiz olur. Mangal yapılırken göz ardı edilen küçük detaylar, aslında büyük önem taşıyor.

Etin yanında bol yeşillik ve su tüketmeyi unutmamak gerekiyor. Salatanın içindeki C vitamini demirin daha iyi emilmesini sağlar. Salata yemeyen ve oyun oynamak için acele eden çocuklar için meyve de salatanın yerine kullanılabilir.

Mangal yapıldıktan sonra aileniz ve sevdiklerinizle yapılacak kısa bir yürüyüş hem yemeklerin sindirilmesine hem de temiz havanın tadının çıkarılmasına yardımcı olur.

Kaynak: Bültenler