Manejerimi Ara dizisinde bir koronavirüs şoku daha! Başrol oyuncusu Deniz Can Aktaş'ın testi pozitif çıktı
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Manejerimi Ara dizisinde bir koronavirüs şoku daha! Başrol oyuncusu Deniz Can Aktaş'ın testi pozitif çıktı

18.11.2020 08:12 | Son Güncelleme: 18.11.2020 08:34

Menajerimi Ara dizisinde Ayşenil Şamlıoğlu'nun ardından başrol oyuncularından Deniz Can Aktaş'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumu iyi olan oyuncunun tedavisine evde devam ediliyor.

Star TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Menajerimi Ara'da üst üste koronavirüs şoku yaşanmaya başladı. Bu hafta yeni bölümü yayınlanmayan dizide koronavirüse yakalanan oyuncuların tedavileri evden yapılmaya başlandı. Dizinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği ise henüz bilinmiyor.

SAĞLIK DURUMU İYİ

TV100'den Birsen Altuntaş'ın duyurduğu habere göre, Menajerimi Ara dizisinin yakışıklı oyuncusu Deniz Can Aktaş koronavirüse yakalandı. Tedavisi evinde devam eden ve sağlık durumu iyi olan Aktaş'ın son kontrolü bir iki gün içinde yapılacak.

Manejerimi Ara dizisinde bir koronavirüs şoku daha! Başrol oyuncusu Deniz Can Aktaş'ın testi pozitif çıktı

OYUNCU SEVGİLİSİ DE SETE ÇAĞRILMADI

Süreci tamamladığı için yakında sete çıkması planlanan Aktaş'ın oyuncu sevgilisi Hafsanur Sancaktutan da durumdan etkilendi. Güzel yıldız korona test sonucu negatif çıkmasına rağmen önlem amaçlı yeni dizisi Son Yaz'ın setine çağrılmadı. Sancaktutan'ın 3 gün sonra bir kez daha test yapıldıktan sonra Son Yaz'ın çekimlerine başlayacağı öğrenildi.

Manejerimi Ara dizisinde bir koronavirüs şoku daha! Başrol oyuncusu Deniz Can Aktaş'ın testi pozitif çıktı
Hafsanur Sancaktutan ve Deniz Can Aktaş

2 KİŞİ DAHA POZİTİF ÇIKMIŞTI

Dizinin başrol oyuncularından Ayşenil Şamlıoğlu ve konuk oyuncu İrem Derici'nin de koronavirüs test sonuçları pozitif çıkmıştı. Sağlık durumları iyi olan ünlü isimlerin tedavileri evlerinde devam ediyor.

Manejerimi Ara dizisinde bir koronavirüs şoku daha! Başrol oyuncusu Deniz Can Aktaş'ın testi pozitif çıktı
Manejerimi Ara dizisinde bir koronavirüs şoku daha! Başrol oyuncusu Deniz Can Aktaş'ın testi pozitif çıktı
Manejerimi Ara dizisinde bir koronavirüs şoku daha! Başrol oyuncusu Deniz Can Aktaş'ın testi pozitif çıktı
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