Mandıra Filozofu filmi oyuncuları kim? Mandıra Filozofu konusu, oyuncuları ve Mandıra Filozofu özeti!
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Mandıra Filozofu filmi oyuncuları kim? Mandıra Filozofu konusu, oyuncuları ve Mandıra Filozofu özeti!

22.03.2021 16:42 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:07
Mandıra Filozofu filmi oyuncuları kim? Mandıra Filozofu konusu, oyuncuları ve Mandıra Filozofu özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Mandıra Filozofu filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Mandıra Filozofu konusu, özeti ve Mandıra Filozofu oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Mandıra Filozofu filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Mandıra Filozofu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Mandıra Filozofu filmini izleyecek olanların merak ettiği Mandıra Filozofu konusu nedir, Mandıra Filozofu oyuncuları kimler ve Mandıra Filozofu özeti gibi konuları inceliyoruz.

MANDIRA FİLOZOFU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mustafa Ali'nin içinde yaşadığı dünya düzenine karşı koyduğu tavır, onu Muğla'nın Çökertme köyünün yakınlarında, ıssız bir kulübede yaşamaya kadar götürür. Felsefe bölümü mezunu olan Mustafa Ali burada doğayla iç içe, modern hayatın getirisi olan her şeyden uzak bir yaşam sürer ve zamanının tamamına yakınını kitap okuyarak geçirir. Çalışmaya ise kesinkes karşıdır. Cavit ise kurnaz ve çalışkan bir işadamıdır ve yeni projesi için Çökertme köyüne gelir. Amacı Mustafa Ali'nin sahip olduğu araziyi satın alıp yerine kazanç getirecek bir butik otel yaptırmaktır. Ne var ki İstanbul'dan gelen bu beklenmedik konuğun hayatı Mustafa Ali ile tanıştıktan sonra eskisi gibi olmayacaktır.

MANDIRA FİLOZOFU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Müfit Can Saçıntı

Oyuncular: Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Eser Eyüboğlu, Gülnihal Demir, Ayda Aksel

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2014

Vizyon Tarihi: 4 Nisan 2014 Cuma

Senaryo: Birol Güven

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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