Mandalina bahçesinde su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mandalina bahçesinde su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 8 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 8 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Bitez Mahallesi 1162 Sokak'ta bugün öğle saatlerinde mandalina bahçesinde; 8 metre derinliğinde içi su dolu kuyudan kedi sesi geldiğini duyanlar durumu itfaiye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, özel aparatlar yardımıyla su kuyusuna inerek kediyi kuyudan çıkardı. Ekiplerce kurtarılan kedi sahibine teslim edildi. Kedinin sahibi  çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti.


Mandalina bahçesinde su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Mandalina bahçesinde su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Mandalina bahçesinde su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Mandalina bahçesinde su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Mandalina bahçesinde su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title