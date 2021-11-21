Manchester United: Teknik direktör Solskjaer görevden alındı

İngiltere Premier Lig takımı Manchester United, Cumartesi günü 4-1'lik yenilgisinin ardından, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görevine son verdi.

Premier Lig'deki son yedi maçının sadece birinde galibiyet alan kulüp, ligde yedinci sırada bulunuyor ve altıncı sıradaki Chelsea ile arasında 12 puan farkı var.

Takım koçu Michael Carrick'e geçici teknik direktörlük görevi verildi.

Manchester United, Norveçli eski oyuncusu Ole Gunnar Solskjaer'i Aralık 2018'de Jose Maurinho'nun görevden alınmasının ardından geçici olarak teknik direktörlük görevine getirmiş, Mart 2019'da da resmen teknik direktör olarak atayıp üç yıllık kontrat imzalamıştı.

24 Ekim'de Liverpool'a 5-0, 6 Kasım'da da Manchester City'ye 2-0 yenilen kulüp, Cumartesi günü de Watford ile karşılaşmasından 4-1 mağlubiyetle ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu zor kararı almak zorunda kaldık" denildi.

Açıklamada, "Son birkaç haftada hayal kırıklığı yaşansa da, bu durum Solskjaer'in uzun dönemli başarının temellerini inşa etmek için üç yıldır yaptığı çalışmayı gölgelememeli… Kulüp tarihinde onun yeri güvencede olacak" ifadesi kullanıldı.

Kulübün eski oyuncusu 48 yaşındaki Solskjaer, takımda oynadığı 1996 - 2007 yılları arasında 11 sezonda 126 gol atmıştı.

1999 Şampiyonlar Ligi finalinde uzatmalarda attığı ve Manchester United'a kupayı kazandıran golü ile Solskjaer, taraftarların gözünde efsane isimler arasına yerleşmişti.

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