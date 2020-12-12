Manchester United-Manchester City maçı canlı izle! Manchester United-Manchester City kaç kaç bitti?
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Manchester United-Manchester City maçı canlı izle! Manchester United-Manchester City kaç kaç bitti?

12.12.2020 18:11 | Son Güncelleme: 12.12.2020 18:14
Manchester United-Manchester City maçı canlı izle! Manchester United-Manchester City kaç kaç bitti?

İngiltere Premier Lig hafta maçında Manchester United-Manchester City karşı karşı geliyor. Manchester United-Manchester City maçı kaç kaç bitti? Manchester United-Manchester City canlı izle! Manchester United-Manchester City Maçtan dakikalar nelerdir?

İngiltere Premier Lig hafta maçında Manchester United-Manchester City karşı karşı geliyor. Manchester United-Manchester City maçı kaç kaç bitti? Manchester United-Manchester City canlı izle! Manchester United-Manchester City Maçtan dakikalar nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

MANCHESTER UTD-MANCHESTER CİTY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İngiltere Premier Lig Manchester United-Manchester City arasındaki maç oynandığı zaman sonucunu buradan takip edebilirsiniz.

MANCHESTER UTD-MANCHESTER CİTY NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, NEREDE OYNANACAK?

Manchester United-Manchester City Maçı 12 Aralık Cumartesi günü saat 20:30'da Old Trafford Stadyumu, Manchester'da oynanacak.

MANCHESTER UTD-MANCHESTER CİTY MAÇINDAN DAKİKALAR

Maç oynandığı zaman buradan takip edebilirsiniz.


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