Manchester United Liverpool maçı ne zaman? Manchester United Liverpool maçı ertelendi mi, iptal mi edildi?

Manchester United Liverpool maçı ne zaman? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında. İngiltere Premier Lig'deki Manchester United-Liverpool maçı taraftar protestolarından dolayı ertelendi. Peki, Manchester United Liverpool maçı ne zaman? Manchester United Liverpool maçı iptal mi edildi?

Manchester United-Liverpool maçı iptal mi, ertelendi mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Manchester United-Liverpool maçının başlama saati, Old Trafford'daki taraftar protestoları nedeniyle ertelendi. Maçın başlama tarihi için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Manchester United-Liverpool maçı iptal mi, ertelendi mi? Manchester United-Liverpool maçı ne zaman oynanacak?

MANCHESTER UNITED LIVERPOOL MAÇI ERTELENDİ Mİ?

İngiltere Premier Lig'de bugün oynanması planlanan Manchester United-Liverpool karşılaşması, ev sahibi takım taraftarlarının protestoları nedeniyle ertelendi.

Taraftarın duygularına saygı duyulduğu belirtilen açıklamada, şiddet eylemleri kınanarak, "Taraftarların görüşlerini duyurabilecekleri birçok kanal varken bugün bir grup azınlığın yaptığı hareketlerin hiçbir gerekçesi yok." ifadeleri kullanıldı.

Ligin 34. haftasında bugün TSİ 18.30'da oynanması planlanan Manchester United-Liverpool öncesi, Manchester ekibinin taraftarları Old Trafford Stadı önünde protesto gösterisi düzenlemişti.

MANCHESTER UNITED LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, Manchester United taraftarlarının Old Trafford Stadı'na girerek sahayı işgal etmesinin ardından mücadele ileri bir tarihe alındı.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City ve Tottenham'ın aralarında yer aldığı Avrupa'nın önde gelen 12 kulübü, 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

UEFA, FIFA, ülke federasyonları ve taraftarların yoğun tepkisinin ardından 6 İngiliz kulübü de girişimden çekildiğini duyurmuştu.