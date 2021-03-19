Manchester City Coin Chiliz listelerinde yer alacak!

Socios ve Chiliz CEO'su Alexandre Dreyfus, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City ile anlaşma imzaladıklarını açıkladı. Böylece Socios ve Chiliz ekosisteminin yeni üyesi Manchester City oldu. Manchester City Coin Chiliz listelerinde yer alması hakkında bilmeniz gerekenler...

Man City, kendi dijital taraftar tokenlerini piyasaya sürerek 1TRİLYON $ 'lık kripto para piyasasına dalmak için en son futbol devi oldu ve onlara VIP ödülleri kazanma ve kararlarda söz sahibi olma şansı veriyor

MANCHESTER CİTY COİN

Manchester City, kripto para birimine dalmak ve kendi dijital taraftar tokenlerini başlatmak için en son futbol devi oldu.

Socios.com ve dijital para birimi Chiliz ile yapılan anlaşma, dünyanın dört bir yanındaki destekçilerin $ CITY belirteci aracılığıyla VIP ödülleri ve oy haklarını güvence altına almasına olanak tanıyacak.

Barcelona , AC Milan , Juventus ve Paris Saint-Germain, şu anda yaklaşık 300 milyon £ değerinde bir pazar olan taraftar token kullanan spor takımları arasında yer alıyor.

Manchester City kendi dijital hayran tokenlarını piyasaya sürecek

Kripto para birimine dalmak için en son futbol devi oldular

Barcelona, ??AC Milan, Juventus ve PSG, token kullanan spor takımları arasında yer alıyor

Takas edilebilir, dijital koleksiyon parçaları, dünya çapındaki destekçileri ekibe yakınlaştırmak, hatta belirli kararlarda söz sahibi olmalarına izin vermek için tasarlanmıştır.

Açıklamaya göre, ilerleyen dönemde İngiltere Premier Lig'den daha fazla takım, Chiliz'e katılabilir. Dreyfus, konu hakkında "Premier Lig'den görüştüğümüz 3 ya da 4 takım daha var." dedi.

Dreyfus ayrıca, "Türkiye, Latin Amerika ve Güney Kore'de çok ciddi çalışmalar yapmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu. Socios'un Türkiye'nin önde gelen kulüplerine teklif sunduğu biliniyor ancak henüz sonuçlanmış ve açıklanmış bir anlaşma yok.