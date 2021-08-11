Manavgat yangınında görev alan Sakaryalı gönüllü ekip Köyceğiz'deki yangına koştu
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Manavgat yangınında görev alan Sakaryalı gönüllü ekip Köyceğiz'deki yangına koştu

Manavgat yangınında görev alan Sakaryalı gönüllü ekip Köyceğiz'deki yangına koştu
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınının söndürülmesinde yoğun çaba sarf eden Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE), Muğla Köyceğiz'den gelen çağrı üzerine 23 kişilik gönüllü ekibiyle bölgeye hareket etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınının söndürülmesinde yoğun çaba sarf eden Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE), Muğla Köyceğiz'den gelen çağrı üzerine 23 kişilik gönüllü ekibiyle bölgeye hareket etti.

SAKE Başkanı Erdal Aydın, AA muhabirine, geçen hafta Antalya Manavgat'ta ormanlık alandaki yangın bölgesinde görev aldıklarını anlattı.

Ekip arkadaşlarıyla söndürme, soğutma ve lojistik çalışmalarda yer aldıklarını belirten Aydın, cumartesi günü Hendek'e döndüklerini kaydetti.

Döndüklerinin ertesi günü beraber görev yaptıkları ekiplerden telefon aldıklarını ve Muğla bölgesine çağrıldıklarını dile getiren Aydın, "Bizden memnun kaldıklarından dolayı SAKE ekibini tekrar istediler. Biz de çağrı üzerine lojistik destekle yanmaz botlar, eldivenler, elbiselerle olay yerine gideceğiz. İnşallah söndürene kadar orada kalacağız. Ciğerlerimiz yanıyor. Çıkmamızın sebebi o, ormanlarımızın yandığını, yok olduğunu televizyonda izliyoruz. Bir hafta çalıştık geldik, bu acıyı söndürmek için tekrar ekip arkadaşlarımla birlikte olay yerine hareket ediyoruz." şeklinde konuştu.

Bölgede çok sayıda yardım kuruluşunun yer aldığını, kamu kurumlarının da koordinasyonu gerçekleştirdiğini ifade eden Aydın, "Herkesin orada tek bir amacı var, memleketimizi, ülkemizi bu yangınlardan bir an önce kurtarıp güzellikleri tekrar geri kazandırmak." dedi.

Aydın, bölgede özveriyle çalışan herkese teşekkürlerini iletti.

"Oradaki yetkililerimizin yönlendirmesiyle çalışmalara katılacağız"

Dernek üyesi Gürkan Özer de ekiple birlikte yangın bölgesinde görev alarak söndürme çalışmalarına katıldıklarını anlattı.

Devletin tüm kademeleriyle bölgede çalışmalar yaptığını anlatan Özer, halkın da ekiplere yardım ettiğini vurguladı.

Sakarya'dan giden ekiplerin hatırı sayılır çalışmalara imza attığını söyleyen Özer, "Sakarya'dan toplanan yardımları kriz merkezine ulaştırıp, oradaki yetkililerimizin yönlendirmesiyle çalışmalara katılacağız." dedi.

"Oradaki insanlarımıza doğaya faydalı olacaklardır"

Ekibe araç tahsis eden Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu da yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Türkiye'nin her yerinden bölgeye yardımda bulunmak isteyen insanların olduğunu belirten Babaoğlu, "Kontrolsüz yardımdan ziyade bölge yetkilileriyle irtibata geçmiş, onların talepleri üzerine gitmesini sağladığımız 23 kişilik Sakarya Arama Kurtarma Ekibi göreve hazır. İnşallah güzel çalışmalarla oradaki insanlarımıza doğaya faydalı olacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Erdal Aydın ve Gürkan Özer de ekibin Muğla'ya gitmesi için kendilerine araç tahsis eden Başkan Babaoğlu'na ve belediye yetkililerine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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