Manavgat yangın! Manavgat'ta yeni yangın mı çıktı? 11 Ağustos Antalya Manavgat'ta yangın mı var? Manavgat bugün yeni çıkan yangın söndürüldü mü?

Son dakika gelen haberlere göre Antalya Manavgat'ta yangın meydana geldi. Ülkemizin farklı noktalarında yangınlar devam ediyor. Yangınlarla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yangınların devam ettiği bölgelerde havadan ve karadan söndürme işlemleri tüm hızıyla sürüyor. Orman yangınlarıyla mücadelenin ikinci haftasında 2 noktada yangın devam ediyor. Manavgat yangın! Manavgat'ta yangın mı çıktı? Manavgat yangını söndürüldü mü? 11 Ağustos Antalya Manavgat'ta yangın mı var?

Manavgat'ta yangın mı var? Antalya Manavgat'ta yangın var mı? Manavgat'ta yeni yangın mı çıktı? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Türkiye'de geçen hafta pek çok farklı noktada başlayan ve henüz tamamen kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadelede ikinci haftadayız. Peki, Manavgat'ta yeni yangın mı çıktı? Yangın söndürüldü mü?

MANAVGAT'TA YANGIN MI ÇIKTI?

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına müdahaleye başladı.

Sarılar Mahallesi Su Deposu mevkisindeki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından yangına müdahale ediliyor.