Manavgat yangın! Manavgat'ta yeni yangın mı çıktı? 11 Ağustos Antalya Manavgat'ta yangın mı var? Manavgat bugün yeni çıkan yangın söndürüldü mü?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manavgat yangın! Manavgat'ta yeni yangın mı çıktı? 11 Ağustos Antalya Manavgat'ta yangın mı var? Manavgat bugün yeni çıkan yangın söndürüldü mü?

Manavgat yangın! Manavgat'ta yeni yangın mı çıktı? 11 Ağustos Antalya Manavgat'ta yangın mı var? Manavgat bugün yeni çıkan yangın söndürüldü mü?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Son dakika gelen haberlere göre Antalya Manavgat'ta yangın meydana geldi. Ülkemizin farklı noktalarında yangınlar devam ediyor. Yangınlarla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yangınların devam ettiği bölgelerde havadan ve karadan söndürme işlemleri tüm hızıyla sürüyor. Orman yangınlarıyla mücadelenin ikinci haftasında 2 noktada yangın devam ediyor. Manavgat yangın! Manavgat'ta yangın mı çıktı? Manavgat yangını söndürüldü mü? 11 Ağustos Antalya Manavgat'ta yangın mı var?

Manavgat'ta yangın mı var? Antalya Manavgat'ta yangın var mı? Manavgat'ta yeni yangın mı çıktı? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Türkiye'de geçen hafta pek çok farklı noktada başlayan ve henüz tamamen kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadelede ikinci haftadayız. Peki, Manavgat'ta yeni yangın mı çıktı? Yangın söndürüldü mü?

MANAVGAT'TA YANGIN MI ÇIKTI?

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına müdahaleye başladı.

Sarılar Mahallesi Su Deposu mevkisindeki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından yangına müdahale ediliyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ümit Dündar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Bülent Tüfenkci
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Haluk Levent Süreyya Yalçın
Spor Muslera Metin Oktay Abdullah Avcı Alex Teixeira Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manavgat yangın! Manavgat'ta yeni yangın mı çıktı? 11 Ağustos Antalya Manavgat'ta yangın mı var? Manavgat bugün yeni çıkan yangın söndürüldü mü? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.08.2021 15:05:00. #1.13#

title