Manavgat yangın durdu mu? Son dakika! Antalya Manavgat'ta can kaybı var mı?

Son dakika haberi olarak gündeme gelen yangınlar sebebiyle önemli derecede alan zarar gördü. Evrenseki'de başlayan ve Kalemler, Yeniköy, Çolaklı ve Yavrudoğan mahallelerine sıçrayan yangın, yerleşim yerlerine de sirayet etti. Yangına tüm olanaklarla müdahale ediliyor. Manavgat yangın durdu mu? Son dakika! Antalya Manavgat'ta can kaybı var mı? Manavgat'taki yangından ölen var mı?

Manavgat yangın durdu mu? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye, dün Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün saat 12.05'te başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarıyla sarsıldı. Ülkeyi dehşete düşüren felaket nedeniyle 18 köy ve mahalle boşaltıldı. Peki, Antalya Manavgat'ta çıkan yangında can kaybı var mı? Manavgat'taki yangından ölen var mı?

MANAVGAT YANGIN DURDU MU?

Dün öğlen saatlerinde Antalya Manavgat'ta başlayan yangın kontrol altına alındı, ancak sabah karşı Akseki ilçesinde başlayan yangın devam ediyor.

YANGIN AKSEKİ İLÇESİNDE DEVAM EDİYOR



Bu sabah saatlerinde ise yangın Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'ne de sıçradı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı çevresine kadar geldi. Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı.

ANTALYA MANAVGAT'TA ÇIKAN YANGINDA CAN KAYBI VAR MI?

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, acı haberi vererek 82 yaşındaki bir vatandaşımızın yaşamını yitirdiğini söyledi. Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığı ve aşırı rüzgar nedeniyle kurtarma çalışmalarının engellendiği öğrenildi.