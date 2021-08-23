Son dakika haberi... Manavgat'taki orman yangını ile alakalı ortaya çıkan ses kaydı herkesi şoke etti
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Son dakika haberi... Manavgat'taki orman yangını ile alakalı ortaya çıkan ses kaydı herkesi şoke etti

Son dakika haberi... Manavgat'taki orman yangını ile alakalı ortaya çıkan ses kaydı herkesi şoke etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Manavgat'taki orman yangını ile alakalı ortaya çıkan ses kaydı herkesi şoke etti Orman yangını ile ilgili tüyler ürperten ses kaydı -Suçlamaları reddeden şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Manavgat Cumhuriyet Savcılığı'nın orman yangınları ile ilgili yürüttüğü soruşturmada ortaya çıkan...

Manavgat'taki orman yangını ile alakalı ortaya çıkan ses kaydı herkesi şoke etti

Orman yangını ile ilgili tüyler ürperten ses kaydı

-Suçlamaları reddeden şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

ANTALYA - Manavgat Cumhuriyet Savcılığı'nın orman yangınları ile ilgili yürüttüğü soruşturmada ortaya çıkan ses kaydı herkesi şoke etti. Ses kayıtlarından yangını kendisinin çıkardığını ifade eden şahsın 1000 TL karşılığında yangın çıkarttığı, yakalanması durumunda sarhoş ve madde bağımlısı olduğunu söylemesi için talimat verildiği yer alıyor.

Manavgat'ta 28 Temmuz'da başlayan ve 10 gün süren orman yangınları ile ilgili soruşturmalar devam ederken Jandarma Komutanlığı'na Ö. T. isimli bir kadın tarafından yangını çıkardığını iddia eden A. Y. isimli şahsın konuşmalarının yer aldığı ses kaydı teslim edildi. Ö. T.'nin teslim ettiği ses kaydı ise Jandarma ekiplerini harekete geçirdi.

"Kendisine ait motordan benzin çekip ayrı ayrı yerlere dağıtarak yakmış"

Daha sonra Ö.T. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi. Yaptığı telefon konuşmasında A. Y'nin Güçlüköy'de çıkan orman yangınını kendisinin başlattığını ifade etmesi üzerine ses kaydını saklama gereği duyduğunu dile getiren Ö. T.'nin verdiği ifade de ise "Telefonumdaki bir program ile görüşmelerimi kaydediyorum. Kayıtlar çoğaldığında silerim. Ancak Ali ormanı yaktığını anlattığı için bu ses kaydını silmedim. A.Y, telefonla beni aramıştı 'Güçlüköy'ün Manhayıt mevkiindeki ormanı yakmış olduğundan bahsetmiş olduğu için bu ses kaydını saklama moduna alarak telefonumda sakladım. Görüşmemizde bana Güçlüköy Manhayıt mevkiinde çıkan orman yangınını kendisinin çıkarmış olduğunu, bu işi bin TL para karşılığında yaptığını, kendisine ait motordan benzin çekip ayrı ayrı yerlere dağıtıp yakarak yangın çıkarttığını" ifade etti.

"250 TL'ye yakalanırsan sarhoş ve madde bağımlısı olduğunu söyle talimatı"

İfadesine devam eden Ö. T., "ormanı yakması için bin TL karşılığında anlaştığını, ancak anlaştığı kişinin 250 TL fazla para verdiğini, bu kişinin yakalanması durumunda sarhoş ve madde bağımlısı olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını söylemesi talimatı verdiğini, kendisine ormanı yaktıranın ve parayı veren kişinin farklı olduğunu, para veren kişiyi bildiğini ama yaktıranının kim olduğunu bilmediğini söyledi. Ancak kimden para aldığını kimin ormanı yakması için talimat verdiğini bana söylemedi" dedi.

"Tutuklandı"

Ses kaydı ve Ö. T.'nin verdiği ifade üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri, A.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan A. Y., ise Ö. T'yi etkilemek için yangını kendisinin başlattığını söylediğini, görüşmenin gerçekleştiği gün sarhoş ve madde kullandığı için kafasının iyi olduğunu, görüşme yaptığını hatırlamadığını söyledi.

Suçlamaları reddeden A. Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberi... Manavgat'taki orman yangını ile alakalı ortaya çıkan ses kaydı herkesi şoke etti
Son dakika haberi... Manavgat'taki orman yangını ile alakalı ortaya çıkan ses kaydı herkesi şoke etti
Son dakika haberi... Manavgat'taki orman yangını ile alakalı ortaya çıkan ses kaydı herkesi şoke etti
Son dakika haberi... Manavgat'taki orman yangını ile alakalı ortaya çıkan ses kaydı herkesi şoke etti
Son dakika haberi... Manavgat'taki orman yangını ile alakalı ortaya çıkan ses kaydı herkesi şoke etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cemal Turan Kaya

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