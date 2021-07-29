Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Karaöz mahallesi (2)
Karaöz mahallesinde yangından kurtarılan hayvanların açık alanda bekleyişi İtfaiye ekiplerinin yanan evlere müdahale etmesi Mahalle sakini bir kadının konuşması İtfaiye ekiplerinin mahalle sakinlerini tahliye etmesi ANTALYA - Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor (3)
Karaöz mahallesinde yangından kurtarılan hayvanların açık alanda bekleyişi
İtfaiye ekiplerinin yanan evlere müdahale etmesi
Mahalle sakini bir kadının konuşması
İtfaiye ekiplerinin mahalle sakinlerini tahliye etmesi
ANTALYA - Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş