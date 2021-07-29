Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Karaöz mahallesi (2)

Karaöz mahallesinde yangından kurtarılan hayvanların açık alanda bekleyişi İtfaiye ekiplerinin yanan evlere müdahale etmesi Mahalle sakini bir kadının konuşması İtfaiye ekiplerinin mahalle sakinlerini tahliye etmesi ANTALYA - Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor (3)