Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Karaöz mahallesi (2)
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Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Karaöz mahallesi (2)

Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Karaöz mahallesinde yangından kurtarılan hayvanların açık alanda bekleyişi İtfaiye ekiplerinin yanan evlere müdahale etmesi Mahalle sakini bir kadının konuşması İtfaiye ekiplerinin mahalle sakinlerini tahliye etmesi ANTALYA - Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor (3)

Karaöz mahallesinde yangından kurtarılan hayvanların açık alanda bekleyişi

İtfaiye ekiplerinin yanan evlere müdahale etmesi

Mahalle sakini bir kadının konuşması

İtfaiye ekiplerinin mahalle sakinlerini tahliye etmesi

ANTALYA - Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor (3)

Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Karaöz mahallesi (2)
Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Karaöz mahallesi (2)
Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Karaöz mahallesi (2)
Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Karaöz mahallesi (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

AFAD'dan Manavgat'taki orman yangınına ilişkin açıklama Açıklaması
AFAD'dan Manavgat'taki orman yangınına ilişkin açıklama Açıklaması
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 1 ölü (6)
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Manavgat'ta çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor
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Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Karaöz mahallesi (2) - Haberler
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