Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (12)

YANGINDA İTFAİYECİ KARDEŞLER BULUŞTUAntalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görevli itfaiye eri Nurhan Erol (24) ile İzmir İtfaiyesi'nde görev yapan kardeşi Arjin (22) çocukluk hayalleri olan mesleklerini yaparken, kader onları Manavgat yangınında bir araya getirdi.

YANGINDA İTFAİYECİ KARDEŞLER BULUŞTU

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görevli itfaiye eri Nurhan Erol (24) ile İzmir İtfaiyesi'nde görev yapan kardeşi Arjin (22) çocukluk hayalleri olan mesleklerini yaparken, kader onları Manavgat yangınında bir araya getirdi.

İzmir İtfaiyesi'nden yangın bölgesine desteğe gelen ekipte olan Arjin Erol, mola verdiği ilk fırsatta ablası Nurhan Erol'a koştu. Yangının buluşturduğu iki kardeş, sarılarak bol bol hasret giderirken duygulu anlar da yaşadı.BAŞKAN BÖCEK'İ ZİYARET ETTİLERİtfaiyeci kardeşler Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile de buluştu. Başkan Böcek, Nurhan ve Arjin kardeşlere teşekkür ederek, "Böylesi bir olayda buluştunuz. Nurhan belediyemizin itfaiye eri. Ağabeyi İzmir itfaiyesinde görevli. Yangın onları buluşturdu. Allah sizi ve tüm çalışan personellerimizi korusun. Sizlerin sayesinde insanlarımızın canını, malını, korumaya, kollamaya devam ediyoruz. Ben bütün itfaiyeci arkadaşlarımın gözlerinden öpüyorum. Bu konuda bize destek olan belediye başkanlarımıza, İzmir Büyükşehir Belediye başkanımıza, kıymetli ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.VATANİ GÖREV YAPIYORUZManavgat'ta çıkan yangın nedeniyle 10 gündür bölgede yangın söndürme çalışmalarına katılan Erol kardeşler canla başla hayat kurtarmanın gururunu yaşıyor.İtfaiyeciliğin baba mesleği olduğunu belirten Nurhan Erol, "Babamız İlhan Erol, itfaiyeciydi. Ancak 2017 yılında babamızı kaybettik. Hayalimiz babamızın mesleğini yaşatmaktı ve ikimizin de hayali gerçek oldu. Babamızın hikayeleri ile büyüdük. Manavgat yangını çok büyük. Söndürme çalışmalarında aktif görev aldık. Hayat kurtarmanın, bir can kurtarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Birbirimizi çok özlemiştik. Yangın bizi buluşturdu. Farklı alanlarda çalıştığımız için aklım hep ondaydı. Sağ salim kavuştuk. Elimizden gelenin de üstünde gayret göstererek çalışıyoruz. Vatani bir görev yapıyoruz. Umarım bir an önce yangın söner ve hayat normale döner" diye konuştu.'ABLAMLA KAVUŞTUM'

Arjin Erol da Antalya yangınını duyar duymaz bölgeye geldiklerini belirtti. Erol, 10 gündür Antalya'da olduklarını ancak ablası Nurhan Erol ile görüşme fırsatı bulamadığını söyledi. Ablasına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ancak yangın nedeniyle de üzüntüsünü dile getiren Arjin Erol, "Allah herkesin yardımcısı olsun. Biz ekip olarak elimizden geleni yapıyoruz. Antalya halkına ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bizimle çok ilgilendiler. 10 gün sonra ablamla buluştum. Bunun sevinci anlatılmaz, yaşanır. İkimizde yangındaydık. 10 gün sonra ablamı burada görmek çok farklı bir duygu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı