Manavgat'ta yangından etkilenen alanlar havadan drone ile görüntülendi
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Manavgat'ta yangından etkilenen alanlar havadan drone ile görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaklaşık bir haftadır süren orman yangınlarını kontrol etmek için yapılan çalışmalar devam ediyor. Bir çok mahalleyi de etkileyen ve hayvanların telef olmasına sebep olan alevlerin arkada bıraktığı izler havadan drone ile görüntülendi.

Manavgat'ın 4 farklı noktasında 28 Temmuz'da öğle saatlerinde başlayan ve bir haftadır devam eden orman yangını kontrol etmek için çalışmalar devam ediyor. Bir çok mahallenin etkilendiği, hayvanların telef olduğu yangında milyonlarca çam ağacı ve fidanı yandı.

Manavgat'ta yangından etkilenen alanlar havadan drone ile görüntülendi

HAVADAN DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Yangın ilçe merkezinden yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta sarp kayalık alanda etkisini sürdürürken geride kalan, yanan alanlar havadan drone ile görüntülendi. Simsiyah bir renkle kaplı olan alanda, sadece yanmayan birkaç alan ve yolların ayırt edilebildiği görüldü.

Manavgat'ta yangından etkilenen alanlar havadan drone ile görüntülendi

ÖNÜNDE NE VARSA YAKTIĞI GÖZLEMLENDİ

Çam fidanlarının yanarak kuru ve siyah bir dal haline kaldığı görülen görüntülerde, yangının önünde ne varsa yaktığı gözlemlendi. Öte yandan Naras Baraj Göleti'nin manzarası ve etrafındaki yanan alanlar da görüntülendi.

Manavgat'ta yangından etkilenen alanlar havadan drone ile görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar

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