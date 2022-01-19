Manavgat'ta yanan ormanlar, yeşeren tohumlarla can buluyor

GÜNDOĞMUŞ, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayıp 10 günde söndürülen orman yangınında zarar gören evlerin yerine yenileri inşa edilirken, tarımsal alanlarla ve ormanda zarar gören bölgelerde hayat yeniden canlanıyor. Ağaçlandırma çalışması süren bölgede, atılan kızılçam tohumları yeşermeye başladı.

28 Temmuz'da başlayan Manavgat yangını, Gündoğmuş, İbradı, Akseki ve Alanya ilçeleriyle toplamda 59 mahalledeki yerleşim noktalarını da içine alan 75 bin hektarda etkili oldu. 10 gün süren yangında yerleşim yerleri ve tarım alanları haricinde 58 bin hektar orman yok oldu. Türkiye'de en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçen yangında 8 kişi hayatını kaybetti. Bölgenin yeniden ağaçlandırılması için çalışmalar sürerken, doğa yeniden canlanmaya başladı.

Aşağışıklar Mahallesi'nde oturan 2 çocuk annesi Emiş Uysal (53), yaylada olduğu sırada yangını duyunca köye geldiğini anlattı. Yanan evinde çocuklarının ve gelinlikli düğün fotoğrafını alabildiğini dile getiren Uysal, "Onlar benim için yanan eşyadan daha değerliydi. Başka da bir şey alamadık. Aşağışıklar Mahallesi'nden 31 sene önce Demirciler'e gelin olarak geldim. Yangında evim zarar görünce Aşağışıklar Mahallesi'ne kiracı olarak taşındım. Hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz" dedi. Uysal, inşaatı devam eden evinin çok güzel olduğunu belirtti.