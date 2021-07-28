Manavgat'ta vatandaşlar su şişeleriyle alevlere müdahale ediyor

Manavgat'ta dört farklı noktada orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangınlar kısa sürede büyürken TRT Haber muhabiri "İki tane benzin istasyonunun bulunduğu nokta. Yangının daha da büyümemesi için insanlar hortumlarla müdahale ediyor. Vatandaşlar su şişelerine doldurdukları sularla alevleri söndürmeye çalışıyor" dedi

Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Poyrazın da etkili olduğu bölgede giderek genişleyen alevlere, havadan helikopterle karadan da Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri ile müdahale edilmeye başlandı.

3 MAHALLE BOŞALTILDI

3 ayrı noktada daha yangın çıkmasıyla, kentteki son durum endişe verici bir boyut aldı. Alevler nedeniyle 3 mahalle boşaltıldı.

"VATANDAŞLAR SU ŞİŞELERİYLE MÜDAHALE EDİYOR"

Konuyla ilgili olay yerinden ekran başındakilere bilgi veren TRT Haber muhabiri "2 tane benzin istasyonunun bulunduğu nokta. Yangının daha da büyümemesi için insanlar hortumlarla yangına müdahale ediyor. Vatandaşlar su şişelerine doldurdukları sularla alevleri söndürmeye çalışıyor. İnsanların büyük bir kısmı evlerini terk etti. Şu anda Manavgat'ta Side kavşağındayız. Yangın, ana yola inmiş durumda. Ara ara patlama seslerinin geldiğini de belirtmeden geçmeyelim." dedi.