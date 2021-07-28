Manavgat'ta vatandaşlar su şişeleriyle alevlere müdahale ediyor
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Manavgat'ta vatandaşlar su şişeleriyle alevlere müdahale ediyor

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Manavgat'ta dört farklı noktada orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangınlar kısa sürede büyürken TRT Haber muhabiri "İki tane benzin istasyonunun bulunduğu nokta. Yangının daha da büyümemesi için insanlar hortumlarla müdahale ediyor. Vatandaşlar su şişelerine doldurdukları sularla alevleri söndürmeye çalışıyor" dedi

Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Poyrazın da etkili olduğu bölgede giderek genişleyen alevlere, havadan helikopterle karadan da Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri ile müdahale edilmeye başlandı.

Manavgat'ta vatandaşlar su şişeleriyle alevlere müdahale ediyor

3 MAHALLE BOŞALTILDI

3 ayrı noktada daha yangın çıkmasıyla, kentteki son durum endişe verici bir boyut aldı. Alevler nedeniyle 3 mahalle boşaltıldı.

Manavgat'ta vatandaşlar su şişeleriyle alevlere müdahale ediyor

"VATANDAŞLAR SU ŞİŞELERİYLE MÜDAHALE EDİYOR"

Konuyla ilgili olay yerinden ekran başındakilere bilgi veren TRT Haber muhabiri "2 tane benzin istasyonunun bulunduğu nokta. Yangının daha da büyümemesi için insanlar hortumlarla yangına müdahale ediyor. Vatandaşlar su şişelerine doldurdukları sularla alevleri söndürmeye çalışıyor. İnsanların büyük bir kısmı evlerini terk etti. Şu anda Manavgat'ta Side kavşağındayız. Yangın, ana yola inmiş durumda. Ara ara patlama seslerinin geldiğini de belirtmeden geçmeyelim." dedi.

Manavgat'ta vatandaşlar su şişeleriyle alevlere müdahale ediyor
Manavgat'ta vatandaşlar su şişeleriyle alevlere müdahale ediyor
Son dakika haber... Antalya'da çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika haber... Antalya'da çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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Haber Yorumları (1)
LUT BEKTAŞ: ALLAHIMYARDIM ET YARABBİM :((
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