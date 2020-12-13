Manavgat'ta şiddetli yağış; evleri su bastı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Manavgat'ta şiddetli yağış; evleri su bastı

13.12.2020 11:19 | Son Güncelleme: 13.12.2020 11:26
Manavgat'ta şiddetli yağış; evleri su bastı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi. Evleri su basan bölgede, itfaiye ekiplerince çalışma yapıldı. Evleri oturulamaz hale gelenler, otelde misafir edildi.

Manavgat'ta dün gün boyu süren ve gece de etkili olan şiddetli yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kavaklı, Bahçelievler ve Emek mahallelerindeki bazı evleri su bastı. Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri ve yakın yerlerde oturanlar, evlere giren suyun tahliyesi için seferber oldu. Kurulan motopomplarla su çekildi. Eşyaları kullanılamaz ve evleri oturulamaz hale gelenler, iş insanı Taner Demir Durar'a ait otelde misafir edildi.Emek Mahallesi'nde yaşayan Hacı Varol, 2002'den bu yana aynı yerde oturduğunu belirterek, "Eskiden bu su boş arsalara gidiyordu. Şimdi arsalara ev yapınca suyun gidecek yeri kalmadı. Bu sokağa su gideri yapılması lazım. 2016 yılından bu tarafa Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne, ASAT'a ve Manavgat Belediyesi'ne imza toplayıp başvuru yapıyoruz. Hepsi, bizi başka bir yere gönderiyor. ASAT'a gidiyorum, Büyükşehir'e yönlendiriyor; Büyükşehir'e gidiyorum, ASAT'a yönlendiriyor, Manavgat Belediyesi'ne gidiyorum, ASAT'a gönderiyor. Her yağmurda aynı rezilliği yaşıyoruz" dedi.


Manavgat'ta şiddetli yağış; evleri su bastı
Manavgat'ta şiddetli yağış; evleri su bastı
Manavgat'ta şiddetli yağış; evleri su bastı
Manavgat'ta şiddetli yağış; evleri su bastı
Manavgat'ta şiddetli yağış; evleri su bastı
Manavgat'ta şiddetli yağış; evleri su bastı
Manavgat'ta şiddetli yağış; evleri su bastı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN

İlgili Haberler

Kuşadası'nda evleri su bastı, belediye ekipleri vatandaşın yardımına koştu
Kuşadası'nda evleri su bastı, belediye ekipleri vatandaşın yardımına koştu
Beyrut'u şiddetli yağmur vurdu, onlarca araç suya gömüldü
Beyrut'u şiddetli yağmur vurdu, onlarca araç suya gömüldü
Yolların suyla kapandığı Gazipaşa'ya 61.8 kilogram yağış düştü
Yolların suyla kapandığı Gazipaşa'ya 61.8 kilogram yağış düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Lütfi Elvan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Beren Saat Gülben Ergen Gonca Vuslateri Mustafa Üstündağ
Spor Neymar Okan Buruk Çağdaş Atan Kylian Mbappe Ali Palabıyık
Tüm Haberler Türk Tbmm Bakan Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manavgat'ta şiddetli yağış; evleri su bastı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 12:25:46. #1.15#
title