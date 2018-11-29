Manavgat'ta Kuvvetli Yağış

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kuvvetli yağış, bazı kırsal mahallelerde su taşkınlarına yol açtı.

İlçede sağanak Çardak, Beğdiğin, Kızıldağ ve Taşağıl Mahallelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Çardak Mahallesi'ndeki dere, yağış nedeniyle taştı, bölgedeki bazı seralar zarar gördü.

Dere kenarında Mehmet Poyraz'a ait ahırdaki iki büyükbaş hayvan, sel sularına kapılarak telef oldu.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ozan Çakal ve Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, mahallede incelemelerde bulunarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaymakam Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuvvetli yağışın birkaç kırsal mahallede etkili olduğunu, Çardak ve Beğdiğin Mahallelerinde de ekiplerin çalışma yapmaya başladığını aktardı.

Ziraat Odası Başkanı Metin de çiftçilere afetlere karşı tarım sigortası yaptırmalarını önerdi.