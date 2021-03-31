Son dakika haber: Manavgat'ta hortum paniği kamerada

Son dakika haberi: Manavgat'ta hortum paniği kamerada Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan kısa süreli sağanak yağış ve dolu sırasında Çenger sahilinde hortum meydana geldi.

Manavgat'ta hortum paniği kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan kısa süreli sağanak yağış ve dolu sırasında Çenger sahilinde hortum meydana geldi. Manavgat Alanya arasında yolculuk yapan vatandaşların cep telefonlarıyla görüntüledi hortum herhangi bir zarara yol açmadı. Denizde oluşan ve yaklaşık 1 dakika devam eden hortum karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN