MANAVGAT'TA DERE TAŞTI, SİTE SAKİNLERİ BOTLA KURTARILDI

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün geceden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Karpuzçayı Deresi taştı.

Dere yanındaki 171 villanın bulunduğu sitede evlerin zemin katını su basması nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar bot ve iş makineleriyle kurtarıldı.

Manavgat'ta dün akşam saatlerinde başlayan sağanak ve lodosun etkisiyle Kızılot mahallesindeki Karpuzçayı Deresi taştı. Derenin çevresinde bulunan tarım arazileri su altında kaldı. Dere yakınındaki 171 villa tipi konutun olduğu bir tatil sitesinde giriş katları su bastı. Site sakinleri, jandarma, Manavgat Belediyesi Fen İşleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve İHH Arama Kurtarma ekipleri tarafından iş makinesi ve şişme botlarla tahliye edildi. Elektriklerin kesik olduğu sitede oturanların ihtiyacını karşılamak üzere Manavgat Belediyesi'nden tüplü soba, ışıldak ve sıcak gıda verildi.

Sitede idari görevli Çetin Şendoğdu, 171 villanın olduğu sitede kış nedeniyle 50 civarı hanede yaklaşık 150 kişinin kaldığını anlattı. Mahsur kalanların ekipler tarafından evinden çıkarıldığını aktaran Şendoğdu, 50-60 kişinin evinde kalmayı tercih ettiğini söyledi. Tatil sitesinde inceleme yapan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, şiddetli esen lodos nedeniyle ırmak ve dereler suyu denize boşaltamadığı için taşkın yaşandığını belirtti. Sözen, "Bütün ekipler siteye geldi. Lodosun durmasıyla su yavaş yavaş boşalıyor. Bizler de makinelerle tahliyeleri sağlıyoruz, vatandaşları çıkarıyoruz. Görünen o ki uzun zaman elektrik olmayacak. İnsanların ısınmaları noktasında tüplü sobalar, ışıldaklar tedarik ediyoruz. Yine elektriklerin olmamasından dolayı insanların gıdalarında eksik kalmamaları noktasında sıcak yemek talimatı verdik" diye konuştu.

Side Mahallesi Cennetler mevkiinde yağışın etkili olduğunu dile getiren Sözen, Manavgat Irmağı'nda şu anda taşma tehlikesi bulunmadığını söyledi. Tahliyeler sırasında evde kalan 'Hena' isimli köpek de İHH Arama Kurtarma ekipleri tarafından botla kurtarıldı.