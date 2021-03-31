ANTALYA Manavgat'ta denizde çıkan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu
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ANTALYA Manavgat'ta denizde çıkan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manavgat'ta denizde çıkan hortum kıyıya ulaşmadan kaybolduAntalya'nın Manavgat ilçesinde denizde çıkan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu.

Manavgat'ta denizde çıkan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde denizde çıkan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu.

Manavgat'ın Çenger ve Kızılot mahalleleri arasında denizde saat 14.00 sıralarında hortum çıktı. Kıyıya yaklaşık 500 metre uzaklıkta oluşan hortum bir süre su yüzeyinde ilerledi. Bir ara kıyıya kadar yaklaşan hortum daha sonra ortadan kayboldu. Alanya- Manavgat karayolunda araçlarıyla ilerleyenler de hortumu cep telefonlarıyla görüntüledi.

ANTALYA Manavgat'ta denizde çıkan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu
ANTALYA Manavgat'ta denizde çıkan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu
ANTALYA Manavgat'ta denizde çıkan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu
ANTALYA Manavgat'ta denizde çıkan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu
ANTALYA Manavgat'ta denizde çıkan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu
ANTALYA Manavgat'ta denizde çıkan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu
ANTALYA Manavgat'ta denizde çıkan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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