Manavgat'ta evi yanan kadından yürek burkan feryat: Böyle acı mı olur Allah'ım?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manavgat'ta evi yanan kadından yürek burkan feryat: Böyle acı mı olur Allah'ım?

Manavgat'ta evi yanan kadından yürek burkan feryat: Böyle acı mı olur Allah'ım?
Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Haberler | Güncel

BÖYLE ACI MI OLUR ALLAH'IM?Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangında, Kalemler Mahallesi'nde yanan evini görmeye gelen bir kadın, içeride hala yanan ve dumanı tüten evinin durumunu telefonla bir tanıdığına anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

BÖYLE ACI MI OLUR ALLAH'IM?

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangında, Kalemler Mahallesi'nde yanan evini görmeye gelen bir kadın, içeride hala yanan ve dumanı tüten evinin durumunu telefonla bir tanıdığına anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz kadın gözyaşları içinde, "Böyle iş mi olur Allah'ım? Böyle acı mı olur Allah'ım? Daha yanıyor, kalmamış bir şey, ne yapacağız? Hiçbir şeyimiz kalmadı. Nerede kalacağız? Nerede kalacağız? Dayanılır mı buna? Yavrumun çeyizleri, ciğerlerimin çeyizleri yandı" dedi.

Adı öğrenilemeyen kadın ve bir akrabası hayvanlarını bile kurtaramadıklarını, bir ağaçta bağlı durumda olan köpek ve inekle ahırda bulunan keçilerinin de yandığını gazetecilere gösterdi.

Kalemler Mahallesi'nde birçok ev yangın nedeniyle tamamen kullanılamaz hale gelirken, birçok evin tarihi taş ev olduğu görüldü.

Manavgat'ta evi yanan kadından yürek burkan feryat: Böyle acı mı olur Allah'ım?
Manavgat'ta evi yanan kadından yürek burkan feryat: Böyle acı mı olur Allah'ım?
Manavgat'ta evi yanan kadından yürek burkan feryat: Böyle acı mı olur Allah'ım?
Manavgat'ta evi yanan kadından yürek burkan feryat: Böyle acı mı olur Allah'ım?
Manavgat'ta evi yanan kadından yürek burkan feryat: Böyle acı mı olur Allah'ım?
Manavgat'ta evi yanan kadından yürek burkan feryat: Böyle acı mı olur Allah'ım?
Manavgat'ta evi yanan kadından yürek burkan feryat: Böyle acı mı olur Allah'ım?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan

Manavgat'taki orman yangını tekrar yerleşim yerlerine sıçradı! Bölge halkı nöbet tutuyor
Manavgat'taki orman yangını tekrar yerleşim yerlerine sıçradı! Bölge halkı nöbet tutuyor
Bakanlar Manavgat'taki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu (1)
Bakanlar Manavgat'taki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar İlham Aliyev Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Sezen Aksu İrem Derici Şeyma Subaşı Sevda Erginci
Spor Can Bartu Mesut Özil Metin Oktay Hakan Reçber Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manavgat'ta evi yanan kadından yürek burkan feryat: Böyle acı mı olur Allah'ım? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.07.2021 00:32:49. #1.13#

title