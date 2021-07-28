Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (10)
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Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (10)

Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (10)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CANLI YAYINDA OLASI FACİADAN DÖNÜLDÜAntalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını sırasında çok sayıda ev yandı, hayvanlar öldü.

CANLI YAYINDA OLASI FACİADAN DÖNÜLDÜ

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını sırasında çok sayıda ev yandı, hayvanlar öldü. Enerji nakil hatlarının devrilmesi sonucu 28 noktaya elektrik verilemezken, iş makineleri yandı, mezarlıklar harap oldu. Büyük hasara yol açan yangın sırasında canlı yayında büyük tehlike atlatıldı. DHA muhabiri Alparslan Çınar, canlı yanına bağlandığı sırada yangına ilişkin son durumu aktarırken yanlarından beton mikseri geçti. Tam bu sırada mikser yangın nedeniyle gevşeyen elektrik tellerine takıldı. Kopan teller, muhabir Çınar ve kameraman Burak Yalman'ın üzerine düştü. Durumu fark eden muhabir Çınar ve kameraman Yalman, refleksle tellerin arasından sıyrıldı. Ahşap direk diğer tarafa devrilirken, olası facianın eşiğinden dönüldü.


Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (10)
Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (10)
Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (10)
Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (10)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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