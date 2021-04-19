Manavgat Naras Barajından milli ekonomiye 'dev' katkı
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Manavgat Naras Barajından milli ekonomiye 'dev' katkı

Manavgat Naras Barajından milli ekonomiye 'dev' katkı
Bültenler - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2014 yılında hizmete alınan Manavgat Naras Barajı milli ekonomiye 561 milyon liralık fayda sağladı.

DSİ Genel Müdürü Yıldız, "2014 yılında hizmete alınan Manavgat Naras Barajı, ekonomiye 561 Milyon liralık fayda sağladı." dedi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Manavgat Naras Barajı'nın hizmete alındığı 2014 yılından bugüne kadar Türkiye ekonomisine 561 Milyon Türk Lirası katkı sağladığını söyledi.

Silindirle sıkıştırılmış beton gövde sınıfında inşa edilen Manavgat Naras Barajı'nın hem sulama hem de taşkın koruma özelliklerinin olduğunu belirten Yıldız, "78 metre yüksekliği bulunan baraj sayesinde Manavgat ilçe merkezinin yanı sıra tarım arazileri ile turistik tesislerimizin zarar görmesinin önüne geçilmiş ve Naras Çayı kontrol altına alınarak 71 bin 420 dekar alan modern sistemlerle sulanması sağlanmıştır.

Ayrıca, Naras Barajının tamamlanması ile Naras Çayı kontrol altına alındığından Manavgat Çayına olan etkisi azalmış, böylece kış aylarında olası taşkınlar sebebiyle alçak kotlarda işletilen Oymapınar Barajı daha üst kotlarda çalıştırılmaya başlanarak Oymapınar Barajında üretilen elektrik enerjisi yılda 20,80 GWh artmıştır." dedi.

Kaynak: Bültenler

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