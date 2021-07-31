Manavgat Belediyesi yaraları sarmaya devam ediyor

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yangınlarda evlerini kaybeden vatandaşların konaklamaları için Çolaklı Mahallesi'nde yer alan Manavgat Belediyesi Erkek Öğrenci Yurdu'nu tahsis etti.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yangınlarda evlerini kaybeden vatandaşların konaklamaları için Çolaklı Mahallesi'nde yer alan Manavgat Belediyesi Erkek Öğrenci Yurdu'nu tahsis etti.

Manavgat'ta, hayatı durma noktasına getiren orman yangınlarında evlerini kaybeden Yukarı Işıklar, Kalemler, Çeltikçi ve Sarılar Mahallesi'nin Şelale bölgesinde ikamet eden 48 vatandaş, Çolaklı Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki özel olarak hazırlanan odalara yerleştirildi. Manavgat Belediyesi ekiplerinin özenle ilgilendiği vatandaşlara, iş yerlerine ve yakınlarına ulaşım sağlaması amacıyla özel araç tahsisi de yapıldı. Vatandaşlar, en kötü günlerinde Manavgat Belediyesi'nin yanlarında olduğunu belirterek Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e ve ekibine teşekkür etti.

Orman yangınlarının başladığı ilk günden beri Manavgat halkıyla birlikte canla başla çalışma yürüten Başkan Şükrü Sözen, Çolaklı Erkek Öğrenci Yurdu'na gelerek mağdur olan ailelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Şükrü Sözen, " İçimizi ve yüreğimizi yakan yangınlarda mağdur olan vatandaşlarımızla birlikte yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Tüm imkanlarımızı halkımızın emrine sunduk. Bu zor zamanları birlikte aşacağız. Halkın evi olan Manavgat Belediyesi, halkla beraber bu kötü günleri aşacak. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, tüm halkımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı