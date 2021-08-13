Mamak Belediyesinden sel felaketinden etkilenen Kastamonu'ya yardım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mamak Belediyesinden sel felaketinden etkilenen Kastamonu'ya yardım

Mamak Belediyesinden sel felaketinden etkilenen Kastamonu'ya yardım
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Mamak Belediyesi, Kastamonu'daki sel felaketinin ardından bölgede yaraların sarılması ve arama-kurtarma çalışmalarına destek verilmesi için araç ve ekip gönderdi.

Mamak Belediyesi, Kastamonu'daki sel felaketinin ardından bölgede yaraların sarılması ve arama-kurtarma çalışmalarına destek verilmesi için araç ve ekip gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sel felaketinin yaşandığı bölgedeki ekiplere ve vatandaşlara yardımcı olunması amacıyla 13 kişiden oluşan arama-kurtarma timi, 4x4 araç, minibüs, çorba ikram aracı, mobil yemek aracı, kepçe, tır, operatör, 2 tır şoförü ve 4 ikram aracı personeli Kastamonu'ya gönderildi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yaraların sarılması için her türlü katkıya hazır olduklarını belirterek, ekiplerin bölgede çalışmalara başladığını bildirdi.

Köse, hayatını kaybeden vatandaşlara da Allah'tan rahmet diledi.

Mamak Belediyesinden sel felaketinden etkilenen Kastamonu'ya yardım

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum fotoğraflara yansıdı
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum fotoğraflara yansıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'a gidiyor
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel bölgesinde konuştu: (2)
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel bölgesinde konuştu: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Erdoğan Yüksek Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Şahan Gökbakar Mustafa Sandal İbrahim Çelikkol
Spor Burak Yılmaz Hakan Reçber Lionel Messi Oğulcan Çağlayan Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mamak Belediyesinden sel felaketinden etkilenen Kastamonu'ya yardım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 10:55:58. #1.15#

title