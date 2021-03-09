Mamak'taki kahvehanelere normalleşme desteği
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Mamak'taki kahvehanelere normalleşme desteği

09.03.2021 10:27 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:31
Mamak'taki kahvehanelere normalleşme desteği

Mamak Belediyesi, normalleşme kapsamında alınan kararlar sonrasında kepenk açan ilçedeki kahvehane esnafına çay, şeker, kolonya ve maske desteğinde bulundu.

Mamak Belediyesi, normalleşme kapsamında alınan kararlar sonrasında kepenk açan ilçedeki kahvehane esnafına çay, şeker, kolonya ve maske desteğinde bulundu.

Mamak Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçede faaliyet gösteren kahvehane esnafına çay, şeker, kolonya ve maske dağıtımına başlandı. Mamak Belediye Başkan Vekili Ercan Kınacı ve Başkan Yardımcısı Molla Ali Çetin, kahvehaneleri tek tek dolaşarak, kahvehane işletmecilerine destek paketlerini tek tek teslim etti, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.

"Esnaflarımız için can suyu olsun istiyoruz"

Korona virüs ile mücadele konusunda yeni bir döneme geçildiğini ifade eden Mamak Belediye Başkan Vekili Ercan Kınacı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni normalleşme planına göre bazı sektörler tedbirleri alarak yeniden çalışmaya başladı. Bu sektörler arasında kıraathane işletmeleri de var. Hazırladığımız destek paketimiz esnaflarımız için can suyu olsun istiyoruz. İçinde belli miktarlarda çay, kahve, şeker, kolonya ve maske olan paketlerimizi esnaflarımızla buluşturuyoruz. Bu zorlu günleri esnafımıza, vatandaşlarımızdan sağlıkçılara hep birlikte geride bırakmak için çalışmalara devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Mamak'taki kahvehanelere normalleşme desteği
Mamak'taki kahvehanelere normalleşme desteği
Mamak'taki kahvehanelere normalleşme desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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