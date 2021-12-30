Mamak'ta özel öğrenciler hünerlerini sergiledi - Haberler
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Mamak'ta özel öğrenciler hünerlerini sergiledi

Mamak'ta özel öğrenciler hünerlerini sergiledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Mamak Belediyesi Tenzile Erdoğan Aile Merkezi'nin özel eğitimli öğrencileri hünerlerini düzenlenen sergide yer aldı.

Mamak Belediyesi Tenzile Erdoğan Aile Merkezi'nin özel eğitimli öğrencileri hünerlerini düzenlenen sergide yer aldı. Özel eğitimli öğrencilerin özenle hazırladıkları birbirinden güzel ürünler ziyaretçilerden tam not aldı.

Mamak Belediyesi Tenzile Erdoğan Aile Merkezi'nin özel eğitimli öğrencileri hünerlerini düzenlenen sergide yer aldı. El örgüsünden, kozalak süslemelerine, takı tasarımından, renkli keçe çantalara kadar el emeği göz nuru birçok eser standlarda yerini aldı. Özel eğitimli öğrencilerin özenle hazırladıkları birbirinden güzel ürünler ziyaretçilerden tam not aldı. Eğitimin en temel hak ve özgürlük olduğunu ifade eden Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, "Özel eğitimli çocuklarımıza, beklentilerinin de ötesinde kaliteli bir hizmet sunmak için çalışıyoruz. Bu tür etkinliklerin de özverili çalışmalardan geçtiğini biliyoruz. Emeği geçenlere de ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Saygı, sevgi ve hoşgörüyle beslenen toplumsal bir bilinç oluşturmak için varız" dedi. - ANKARA

Mamak'ta özel öğrenciler hünerlerini sergiledi

Mamak'ta özel öğrenciler hünerlerini sergiledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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