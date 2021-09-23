Mamak'tan ailelere tam destek - Haberler
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Mamak'tan ailelere tam destek

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Mamak'tan ailelere tam destek

Aile bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesine destek olmak amacıyla Mamak Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Ankara'nın ilk Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Aile Danışma Merkezi hizmet vermeye devam ediyor.

ANKARA (İHA) - Aile bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesine destek olmak amacıyla Mamak Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Ankara'nın ilk Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Aile Danışma Merkezi hizmet vermeye devam ediyor.

Bir psikolog/aile ve evlilik danışmanı, bir aile danışmanı, bir sağlıklı beslenme ve diyet uzmanı ve haftanın belirli günlerinde hukuk danışmanı ile Musiki Muallim Mektebi içerisinde hizmet veren Aile Danışma Merkezi'nde çocuklarıyla gelen aileler için de çocuk oyun alanı yer alıyor. Günümüzde birçok sorunla baş etmek zorunda kalan, üstesinden gelemediklerini düşündükleri problemlerle desteğe ihtiyacı olan vatandaşlar için açılan merkezde tüm hizmetler ücretsiz gerçekleştiriliyor.

Toplumun en küçük yapı taşı olan aileleri ilgilendiren önemli bir hizmet verdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Güçlü toplumlar, güçlü ailelerin eseridir. Toplumumuzun en değerli hazinesi olan ailelerimizi korumak ve güçlendirmek için Mamak Belediyesi olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın üstesinden gelemedikleri konularda destek olmak için hayata geçirdiğimiz Aile Danışma Merkezimizden tüm vatandaşlarımız faydalanabiliyor" dedi. - ANKARA

Mamak'tan ailelere tam destek

Mamak'tan ailelere tam destek

Mamak'tan ailelere tam destek

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