Mamak'ın tescilli ekşi mayalı ekmeği ile ravak yoğurdu yurt dışında satılacak
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Mamak'ın tescilli ekşi mayalı ekmeği ile ravak yoğurdu yurt dışında satılacak

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Mamak'ın Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) tescillenen ekşi maya ekmeğiyle ravak yoğurdunun yurt dışında satışının yapılması için çalışma başlatıldı.

Mamak'ın Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) tescillenen ekşi maya ekmeğiyle ravak yoğurdunun yurt dışında satışının yapılması için çalışma başlatıldı.

Mamak Belediyesi tarafından ilçeye özgü yöresel lezzetlerin korunması ve kadınlara iş gücü sağlanması amacıyla kurulan Mamak Kadın Kooperatifi (MAKKOP) bünyesinde üretilen "Mamak Kutludüğün Ekşi Maya Ekmeği" ve "Mamak Ravak Yoğurdu", 6 Ağustos 2021'de TÜRKPATENT kurumundan Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı.

Mamak ilçesinin Kutludüğün Mahallesi'ndeki tesiste, 5 kadın tarafından üretilen ürünler, MAKKOP'un Dikimevi'ndeki mağazasında ve bazı zincir marketlerde satışa sunuluyor.

MAKKOP Başkanı Neşe Çayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, odun fırınında pişirdikleri ekşi mayalı ekmeğin yanı sıra sanayi tipi fırında da roll ekmek üretimi yaptıklarını belirtti.

Tescillenen ürünlerin yapılış süreci hakkında bilgi veren Çayır, şöyle konuştu:

"Ekmeğimiz önce ekşi mayası ile yoğurulduktan sonra bir saat uyutmaya geçiriliyor. Kendilerine geldikten sonra 45 dakikada odun fırınında pişiriliyor. Fırından çıktıktan sonra paketleyerek servise yolluyoruz. Ravak yoğurdu da sütün kaymağı anlamına gelmektedir. Yalnızca sütün kaymağından mayalanarak yapılan bir yoğurttur. Hemen hemen sütün yağ oranına göre 10 kilo sütten 1 kilo yoğurt olmaktadır. Lezzeti muhteşemdir. Kaymakla yoğurt arasında olan bir üründür."

Çayır, Dikimevi'ndeki mağazaları, ticaret siteleri ve instagram sayfaları üzerinden satış yaptıklarını anlatarak, "Yurt dışı satışı için görüşmelerimiz başlamıştır." dedi.

"Gıda terörüne dur demek için buradayız"

Ekşi mayalı ekmek ve ravak yoğurdunun tescil sürecinin 3 ay sürdüğünü belirten Çayır, MAKKOP olarak ürünlerin tescillenmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi.

Çayır, ürün tanıtımı için bir program düzenleyeceklerini bildirerek, "Hedefimiz dünyaya açılmak. Ayrıca gıda terörüne dur demek için buradayız. Bütün sağlıklı ürünleri katkı maddesi olmadan üretip insanlara sunmak gibi bir amacımız var. Dünyaya ve Türkiye'ye açılıp gıda da bir numara olmak istiyoruz." diye konuştu.

Mamak'ın tescilli ekşi mayalı ekmeği ile ravak yoğurdu yurt dışında satılacak
Mamak'ın tescilli ekşi mayalı ekmeği ile ravak yoğurdu yurt dışında satılacak
Mamak'ın tescilli ekşi mayalı ekmeği ile ravak yoğurdu yurt dışında satılacak
Mamak'ın tescilli ekşi mayalı ekmeği ile ravak yoğurdu yurt dışında satılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Mamak'ın tescilli ekşi mayalı ekmeği ile ravak yoğurdu yurt dışında satılacak - Haberler
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