Mamak Belediyesinden sokak pazarı uygulaması

Mamak Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında semt pazarlarındaki yoğunluğu azaltmak adına sokak pazarları uygulaması başlattı.

Mamak Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında semt pazarlarındaki yoğunluğu azaltmak adına sokak pazarları uygulaması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mamak'ta 12 mahallede belirlenen sokaklarda haftada bir gün kurulacak pazarlar ile hem semt pazarlarındaki yoğunluğun önlenmesi hem de vatandaşların dışarıda dolaşmadan kapısının önünden alışveriş yapması hedefleniyor.

Akdere Mahallesi'nde kurulan sokak pazarını denetleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, hem vatandaşlara hem de esnafa sosyal mesafe ve maske takma uyarısında bulundu.

Köse, denetlemelerin ardından yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında salgının yayılmasını önlemek ve halkın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında seferberlik ilan ettiklerini söyledi.

ilçede 12 mahallede sokak pazarları kurarak hem esnafın hem de vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Köse, şunları kaydetti:

"Sokak pazarları ile hem salgının yayılmasını önleyecek hem de pazarlardaki yığılmanın önüne geçeceğiz. Esnafımız tezgahlarını açmadan önce alanımızda titizlikle tedbirlerimizi aldık. Sokak pazarlarımızda hiçbir karışıklık, yığılma yok. Her iki esnaf arasında en az üçer metre mesafeyi korumaya çalıştık. Salgın tehlikesi geçtikten sonra, daha önce olduğu gibi, gerek ilçemizde bulunan ve gerekse ilçe dışından gelen bütün pazarcı esnafımıza hizmet vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA