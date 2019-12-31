Mamak Belediyesi "Sosyal Denge Sözleşmesi" imzaladı

31.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:26

Ankara'nın Mamak ilçesinde Mamak Belediyesiyle, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir- Sen) arasında "Sosyal Denge Sözleşmesi" imzalandı.

Belediyenin Hizmet Binası'nda gerçekleşen imza törenine konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sözleşmenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Mamak'a değer katan çalışmalarda personellerinin alın teri ve emeği olduğunu belirten Köse, "Bu alın terinin karşılığını idare olarak vermeye gayret gösteriyoruz. Mamak için hep birlikte iyi işlere imza atıyoruz. Süresinin bitiminde ara vermeden yeniden imzaladığımız sözleşmenin memurlarımızın motivasyonunu arttıracağına inanıyorum." diye konuştu.

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu da Belediye Başkanı Köse'nin atmış olduğu imzayla çalışanlarının yanında olduğunu tescillediğini bildirdi.

İmzalanan sözleşmeyle çalışanlar her ay maaşlarına ek olarak brüt 830 lira, Ramazan Bayramı'nda 400, Kurban Bayramı'nda ise 500 lira almaları sağlanacak.

İmza törenine, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı.

Kaynak: AA