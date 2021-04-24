Mamak Belediyesi'nden meddah gösterisi
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Mamak Belediyesi'nden meddah gösterisi

Mamak Belediyesi'nden meddah gösterisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mamak Belediyesi Tiyatro Eğitmeni Kenan Olpak, İlçedeki Yeşilbayır Bebek Kütüphanesi'nde 3-6 yaş arası çocuklara Keloğlan masalları anlatarak meddah gösterimi gerçekleştirdi.

Mamak Belediyesi Tiyatro Eğitmeni Kenan Olpak, İlçedeki Yeşilbayır Bebek Kütüphanesi'nde 3-6 yaş arası çocuklara Keloğlan masalları anlatarak meddah gösterimi gerçekleştirdi.

Mamak Belediyesi Tiyatro Eğitmeni Kenan Olpak, 3-6 yaş arası çocuklara Keloğlan masalları anlattı. Çocukların beğenisini toplayan meddah oyununda, manevi değerler aktarıldı. Çocuklara gelenek ve görenekleri yapılan etkinliklerle aktarmaya çalıştıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Çocuklarımız bu tür eğlenceli ve keyif dolu oyunları izleyerek bir yandan keyifli vakit geçirecek diğer taraftan da geleneksel kültürümüzün farklı renklerini öğrenme imkanına kavuşmuş olacak" dedi.

"Amaç masalla çocukların hayatına farklı bir kapı açmak"

Çocuğun eğitimi ve gelişmesinde masalın çok ciddi bir yeri olduğunu söyleyen Meddah Olpak, "Buradaki amaç masalla çocukların hayatına farklı bir kapı açmak ve eğitime katkı sağlamak. Masalla çocuklara dürüstlüğü, güzel ahlakı, güzel yaşamı, hayvanları, doğayı, bilgiyi, birikimi, insan olmayı öğretebilirsiniz. Asıl hedefimiz ise çocukları, güzel insan olmaları yönünde eğitmek, bunları onlara masal yoluyla anlatmak" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Mamak Belediyesi'nden meddah gösterisi
Mamak Belediyesi'nden meddah gösterisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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