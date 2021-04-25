Mamak Belediyesi ihtiyaç sahipleri için günde 3 bin ekmek üretiyor
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Mamak Belediyesi ihtiyaç sahipleri için günde 3 bin ekmek üretiyor

Mamak Belediyesi ihtiyaç sahipleri için günde 3 bin ekmek üretiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mamak Belediyesi'nin Kutludüğün Mahallesi'nde hizmete açtığı ekmek fırınında, Ramazan boyunca ihtiyaç sahipleri için her gün 3 bin ekmek üretiliyor.

Mamak Belediyesi'nin Kutludüğün Mahallesi'nde hizmete açtığı ekmek fırınında, Ramazan boyunca ihtiyaç sahipleri için her gün 3 bin ekmek üretiliyor. Mamak Kadın Kooperatifi üyesi kadınların ürettiği buharı üzerinde tüten 3 bin ekmek Mamak Belediyesi Aşevi'nde yapılan iki çeşit yemekle birlikte Gönül Çarşısı ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, geçen yıl Kutludüğün Mahallesi'nde hizmete açılan Mamak Belediyesi Ekmek Fırını'nın yeni alınan elektronik makinelerle günlük üretim kapasitesini 3 bin 4 bine çıkardıklarını kaydetti. Başkan Köse ekmeklerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirterek, "Geçtiğimiz yıl pandemi sürecinde hem ihtiyaç sahiplerimize hem de evde kalan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza 10 binin üzerinde ekmek dağıtımı gerçekleştirdik. Bu yıl da ürettiğimiz ekmekleri, Ramazan öncesi çorba ikram araçlarımızda çorbaların yanında ikram ettik ve yine ihtiyaç sahiplerimize ulaştırdık. Ramazan ayı dolayısıyla da ürettiğimiz ekmeklerimiz her gün aşevlerimizde pişen yemeklerimizle birlikte ihtiyaç sahiplerimize AŞ oluyor. Sosyal devlet ilkesi çerçevesinde, kimsesizlerin kimsesi olma noktasında ciddi projelerimiz var. Gerek pandemi nedeniyle gerekse mübarek Ramazan ayı vesilesiyle dayanışmayı büyütmeye devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi her komşumuzun yanında olmak için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Biliyoruz ki bu zorlu süreçleri atlatmanın koşulu dayanışmadır, yardımlaşmadır ve birlikte hareket etmektir. Bu Ramazan böyle olsa da inşallah önümüzdeki Ramazanları, sağlıklı bir ortamda ve toplu iftar sofralarımızı kurarak bir arada idrak edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Anadolu'nun manevi mimarlarından Şeyh Hamid-i Veli'nin (Somuncu Baba) yaklaşık 600 yıl önce Bursa'daki çilehanesinin yanındaki fırında pişirip, çarşı pazar dolaşarak "Somunlar müminler" nidasıyla insanlara dağıttığı ekmekler, günümüzde Mamak Belediyesi tarafından dağıtılıyor. Sabahın ilk ışıklarında ekmek hamurlarını hazırlayan kadınlar hem taş fırının başına geçerek hem de elektronik makinelerde, hijyenik koşullarda ekmekleri pişirdikten sonra tek tek ambalaj makinesi ile özenle paketliyor. - ANKARA

Mamak Belediyesi ihtiyaç sahipleri için günde 3 bin ekmek üretiyor
Mamak Belediyesi ihtiyaç sahipleri için günde 3 bin ekmek üretiyor
Mamak Belediyesi ihtiyaç sahipleri için günde 3 bin ekmek üretiyor
Mamak Belediyesi ihtiyaç sahipleri için günde 3 bin ekmek üretiyor
Mamak Belediyesi ihtiyaç sahipleri için günde 3 bin ekmek üretiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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