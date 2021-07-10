Mamak Belediye Başkanı Köse, esnafla bir araya geldi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Akdere Mahallesi'nde yaşayan esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Akdere Mahallesi'nde yaşayan esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

İşyerlerine gerçekleştirdiği ziyarette, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, esnaf ve vatandaşla sohbet ederek talepleri dinledi. Başkan Köse, ilçenin gelişmesinde önemli rol oynayan esnafla yapılan istişarenin önemine vurgu yaparak, "Cazibesi her geçen gün artan ilçemizi, esnafımız ve vatandaşımızla birlikte geleceğe taşıyoruz. Mamak'ta değişim ve dönüşümü birlikte gerçekleştiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Mamak'ın bir değişim ve dönüşüm süreci yaşadığını, bu sürece ilçeye hizmet sunan, ilçede yaşayan vatandaşa hizmet veren herkesin önemle rol oynadığına işaret eden Başkan Köse, "Zaman zaman düzenlediğimiz istişare toplantılarının yanında, yaptığımız ziyaretlerle de esnafımızın taleplerini dinliyoruz. İlçemizdeki gelişmeleri, belediyemizin hizmetlerini ve projelerimizi esnafımızla paylaşıyor, istek ve taleplerini dinliyoruz. Bölgemize daha fazla yatırımcı çekme, mevcut yatırımcıların ve esnafın sorunları noktasında görüşlerini alıyoruz. Yaptığımız çalışmaları da yine halkımızın ve esnafımızın taleplerine göre gerçekleştiriyoruz. Ortak akılla hareket ederek, daha yaşanabilir ve modern bir Mamak için çalışıyoruz. Hizmetin en güzeline layık olan ilçemize ve hemşehrilerimize el birliğiyle katkı sunuyoruz" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı