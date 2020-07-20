Mamak'a yeni spor kompleksi
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Mamak'a yeni spor kompleksi

Mamak'ta hizmet verecek Ekin Spor Kompleksinin temeli törenle atıldı.

Mamak'a yeni spor kompleksi
20.07.2020 10:45 | Son Güncelleme: 20.07.2020 10:48

Mamak'ta hizmet verecek Ekin Spor Kompleksinin temeli törenle atıldı.

Mamak'ta spor, sağlık, eğitim ve kültür tesisleri alanında çalışmalar devam ediyor. Mamak Belediyesi tarafından Ekin Mahallesi'nde hizmet verecek Ekin Spor Kompleksi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Yaklaşık 6 bin metrekarelik alanda inşa edilen komplekste bay ve bayan olmak üzere iki ayrı yarı olimpik yüzme havuzu, bay ve bayanlar için hamam ve sauna,tribün, iki adet fitness alanı, gütüphane, 4 adet etkinlik atölyesi, bay- bayan mescid, iki adet dükkan, basketbol sahası, açık ve kapalı otopark yer alıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen temel atma töreninde Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Boğaziçi Kıtalararası Yarışları'nda rekor kıran milli yüzücü Caner Ekin'e madalya taktı. Spor kompleksinin başta Ekin, Başak, Bostancık ve Çiğiltepe Mahalleleri olmak üzere tüm Mamaklılara hizmet vereceğini kaydeden Köse, "Göreve geldiğimiz 30 Mart yerel seçimlerinden bugüne kadar geçen 15 ayda seçimde verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yola çıkarken 'Mamak daha güzel olacak' diye söz vermiştik. Şimdi Allah'ın izniyle 'Mamak daha güzel oluyor' diyoruz. Yeni parolamız bu" dedi.

Mamak'a hizmet yağmuru

Eğitim, sağlık, spor tesisleri ile sosyal donatı alanlarının Mamak'ın her mahallesinde olması için yoğun bir çaba harcadıklarını dile getiren Başkan Köse, bu çalışmalar kapsamında ilçeye büyük önem verdiklerini söyledi. Ulaşımdan spor tesislerine kadar Mamak'ta bir dizi çalışmanın startını verdiklerini hatırlatan Köse, "Seçimde 'Ortaokulu tamamlayan çocuklarımızdan yüzme bilmeyen kalmayacak' demiştim. Sadece çocuklar değil, gençlerin ve yetişkinlerin yüzmeyi öğrenmeleri, spor yapabilmeleri için yüzme havuzunun sözünü o günlerde vermiştik.ömrünü milletine hizmete adayan liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu hedefler doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kuruluşunun 100. Yılına ithafen, 2023'e doğru, biz de Güzel Mamak'ı daha da güzelleştirecek ve marka şehir olma yolunda yol işareti olacak, özel prestij projeler ile yolumuza devam ediyoruz. Biz ne söz vermişsek, hangi projeleri anlatmışsak, hepsini birer birer hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Her yatırım çevresine değer katıyor"

Her yatırımın çevresine değer kattığının da altını çizen Köse, iki ayrı yüzme havuzunun daha temelinin atılacağını da sözlerine ekledi. Köse, geleceğin şampiyonlarının bu tesislerde yetişeceğini söyleyerek, "Mamak, güzellikleri hak ediyor. Günden güze ihtiyaçlar doğrultusunda güzel işlere imza atıldığını hep birlikte göreceğiz. Her yatırım bulunduğu bölgeye değer katıyor. Çocuklarımız gönüllerince havuzda eğlenerek, vakit geçirecekler. Mahallemiz tesisimizin tamamlanmasıyla inşallah en gözde yerlerden biri haline gelecek. Buralarda verilecek kurslarda yetişen öğrencilerden geleceğin şampiyonları çıkacağına eminiz" ifadelerini kaydetti.

"19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda teslimini istiyoruz"

Yüklenici firmaya, tesisin daha kısa süre içinde teslim edilmesi çağrısında bulunan Köse, bu tarihin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olmasını istediklerini söyledi. Köse, firma yetkilisinden bunun sözünü alarak, "Daha kısa süre içinde açılışın olmasını istiyoruz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda teslimini istiyoruz, inşallah" dedi.

Mamak Belediyesi Halk Oyunları Topluluğunun gösterinin de yer aldığı törende, dua okunmasının ardından Belediye Başkanı Köse tarafından, protokolün de katılımıyla inşaat butonuna basılarak temele ilk harç konuldu. Törene, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, Milliyetçi Hareket Partisi Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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