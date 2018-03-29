Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığı Tank Taburu Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığına bağlı tank taburu personelinin katıldığı eylemlere ilişkin 63 kişinin yargılandığı davada, sanıklar savunma yaptı.

Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık eski uzman çavuş Samet Karakuş, savunmasında bölük komutanının mesajı üzerine kışlaya gittiğini ve bir tanka nişancı olarak bindirildiğini söyledi.

"Genelkurmay Başkanlığına terör saldırısı olmuş, emniyetini almaya gidiyoruz." emriyle buraya götürüldüğünü iddia eden Karakuş, ilk defa gittiği Genelkurmayda, hiçbir eyleme karışmadığını öne sürdü.

Karakuş, kimsenin canına ya da malına zarar vermediğini, olaylara "terör saldırısı emriyle sürüklendiğini" iddia etti.

"Vatani duygularımla hareket ederek kanunsuz hiçbir fiilde bulunmadım. Suç işleyen şahıslarla fikir birliği içinde hareket etmedim." diyen Karakuş, beraatını istedi.

Sanık eski uzman çavuş Mustafa Duru da bulunduğu tanktan hiçbir şekilde ateş açılmadığını savunarak, "Öldürme, mala zarar verme gibi bir eylemde bulunmamam, FETÖ/PDY ya da başka bir örgütle irtibatımın bulunmaması gibi hususlar nedeniyle suç işleme kastımın olmadığı açıkça ortadadır." dedi.

Komutanlarının emriyle Genelkurmay Başkanlığının parmaklıklarını yıkarak bahçesine giren tankta bulunduğunu söyleyen Duru da beraatini talep etti.

Suçlamaları kabul etmediler

Sanık eski uzman çavuş Süleyman Erkaç da 15 Temmuz'da alarm verildiği için birliğe katıldığını belirterek, alelacele tankla çıkış yaptıklarını söyledi.

Vatandaşlar tanka taş, sopa atınca tank komutanının kapakları kapattırdığını bildiren Erkaç, durduktan sonra komutanına sorduğunda Genelkurmaya geldiklerini öğrendiğini öne sürdü. Erkaç, o gece kimseye ateş etmediğini, hiçbir olaya da karışmadığını iddia ederek, darbecilerle fikir birliği içinde olduğu yönündeki suçlamayı da kabul etmedi.

Sanık eski uzman çavuş İsmet Uğurlu da suçlamaları reddederek, "Ben suçlu değilim. Ben kendimden eminim, kimsenin saçının teline, gömleğinin düğmesine zarar vermedim. Kimsenin günahına, vebaline girmedim. Başıma komutan olarak atanmış amirler tarafından terör saldırısı var denilerek Genelkurmaya götürüldüm. Tankta bekletildim." diye konuştu.

Uğurlu, kandırıldığını öğrendiğinde çok şaşırdığını öne sürerek, bu andan sonra bulunduğu yerden çıkıp polise sığındığını anlattı.

Sanık eski astsubay Mehmet Cankurt ve eski asteğmen Yunus Parakazan'ın savunmalarında beraat talebinde bulunduğu duruşmaya devam ediliyor.