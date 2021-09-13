Öğrenciler, 1,5 yıl sonra mezuniyet törenlerinde bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öğrenciler, 1,5 yıl sonra mezuniyet törenlerinde bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Öğrenciler, 1,5 yıl sonra mezuniyet törenlerinde bir araya geldi

Küresel salgın döneminde uzaktan yapılan mezuniyet törenleri telafi ediliyor.

Küresel salgın döneminde uzaktan yapılan mezuniyet törenleri telafi ediliyor. Normalleşme döneminin gelmesiyle binlerce öğrenci üniversitelerden mezun olmaya devam ediyor. Maltepe Üniversitesi'nde 4 gün süren mezuniyet törenlerinde önlisans ve lisans programlarında 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim ve öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler diplomalarını alarak mezun oldu.

Üniversitenin içinde yer aldığı Marmara Eğitim Köyü Marmara Açıkhava Tiyatrosunda yapılan mezuniyet törenlerine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Mütevelli Heyetinin temsilcileri, dekanlar, öğretim üyeleri, mezun öğrencilerle aileleri katıldı.

Uzun bir aradan sonra mezuniyet coşkusu için yeniden bir araya gelen öğrenciler ile öğretim üyeleri fotoğraf çekimi için sahneyi doldururken renkli görüntüler ortaya çıktı. Bu sırada bölümlerini ya da programlarını birinci, ikinci ve üçüncü olarak bitiren öğrenciler adına son zamanlarda yaşanan yangın felaketleri dolayısıyla TEMA Vakfı'na fidan bağışında bulunuldu.

"25 YILDIR ÖĞRENCİLERİMİZLE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Törende konuşma yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, geçen yıl küresel salgın nedeniyle çevrimiçi düzenledikleri mezuniyet törenlerini bu yıl yeniden yaptıklarını ve öğrencilerle tekrar bir araya geldikleri için mutlu olduklarını iletirken, "Son bir buçuk yıldır her şey çok farklı hale geldi. Bu dönemde öğrenim yönetim sistemlerimizle en iyisini yapmaya çalıştık ve bu başarımız da YÖK tarafından çevrimiçi dersleri eşzamanlı yapan birinci üniversite olarak ilan edildi. Bizler 25 yıldır öğrencilerimizle birlikte büyüdük ve büyümeye de devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Maltepe Üniversitesi 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yılları mezuniyet törenleri 18 Eylül 2021 Cumartesi günü yapılacak olan Lisansüstü Eğitim Enstitüsü mezuniyet töreniyle son bulacak.


Öğrenciler, 1,5 yıl sonra mezuniyet törenlerinde bir araya geldi

Öğrenciler, 1,5 yıl sonra mezuniyet törenlerinde bir araya geldi

Öğrenciler, 1,5 yıl sonra mezuniyet törenlerinde bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ertuğrul Gazi Ekrem İmamoğlu Uğur İbrahim Altay
Magazin Gülşen Acun Ilıcalı Mehmet Erdem Kaan Yıldırım
Spor Ozan Tufan Nihat Özdemir Marcao Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Hamid Karzai Devlet Bahçeli Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Öğrenciler, 1,5 yıl sonra mezuniyet törenlerinde bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 09:39:13. #1.12#