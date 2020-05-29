MALTEPE MERKEZ CAMİİ'NDE SOSYAL MESAFELİ CUMA NAMAZI
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MALTEPE MERKEZ CAMİİ'NDE SOSYAL MESAFELİ CUMA NAMAZI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan Maltepe Merkez Camii'nde 74 gün sonra Cuma namazı kılındı.

29.05.2020 15:44 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:59

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan Maltepe Merkez Camii'nde 74 gün sonra Cuma namazı kılındı. Cami avlusunda saf tutan vatandaşlar sosyal mesafeye uyarak namazlarını kıldı. Cemaat maske takılması ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi yönünde sık sık uyarıldı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında bir süredir kapalı olan camiler, Cuma namazıyla ibadete açıldı. Maltepe Merkez Camii'ne Cuma namazını kılmak için birçok vatandaş geldi. Vatandaşlar polis ekipleri tarafından maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri konusunda sık sık uyarıldı. Ekipler, güvenlik önlemleri kapsamında caminin önündeki araç trafiğini iki yönlü olarak kapattı. Cuma namazından önce cami hocası da vatandaşlara maske uyarısında bulunarak, "Bu iş hala bitmiş değil. Koronavirüs tedbirleri kapsamında herkes maskesini taksın, kurallara uyarsak camilerden de uzak kalmayız" şeklinde uyarılarda bulundu.

Cemaat, sosyal mesafe kurallarına uyarak ve maske takarak Cuma namazını kıldı. Namazın ardından polislerin sosyal mesafe uyarısıyla birlikte vatandaşlar, camiden ayrıldı.

MALTEPE MERKEZ CAMİİ'NDE SOSYAL MESAFELİ CUMA NAMAZI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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