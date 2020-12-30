MALTEPE'DEKİ DEHŞET; KOMŞULARI AYLİN SÖZER'İ ANLATTI
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MALTEPE'DEKİ DEHŞET; KOMŞULARI AYLİN SÖZER'İ ANLATTI

30.12.2020 13:09 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:41

Öldürüldüğü binada sessizlik hakim.Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA Maltepe'de akademisyen Aylin Sözer'i komşusu ve mahalle muhtarı anlattı.

-Öldürüldüğü binada sessizlik hakim.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA Maltepe'de akademisyen Aylin Sözer'i komşusu ve mahalle muhtarı anlattı. Mahalle muhtarı Ali Galip Yurdaseven, "Çok değerli bir insandı. Yardımsever bir insandı." derken, komşusu Duygu Keskin, "Baba evi olduğu için buraya taşınmış. Yakalanan kişiyi daha önce görmedik." diye konuştu.

Maltepe'de dün akademisyen Aylin Sözer, evinde Kemal Ayyıldız tarafından feci şekilde öldürülmüştü. Aylin Sözer'in yaşadığı Barış apartmanında sessizlik hakim. Apartman önünde bir polis aracı bekliyor. Komşuları ve tanıyanlar Aylin Sözer'i anlattı. Aynı apartmanda yaşayan Duygu Keskin "Baba evi olduğu için buraya taşınmış. Yakalanan kişiyi daha önce görmedik. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun."  diye konuştu. Bağlarbaşı Mahalle muhtarı Ali Galip Yurdaseven "Aylin hocayı çok iyi tanıyorum. Çok değerli bir insandı. Yeni taşınmıştı, kız kardeşi de burada oturuyor. Buranın çocuğu. Maltepe'nin yerlilerinden. Buraya taşındığında konuşmuştuk. Yardımsever bir insandı. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

--------------------Binadan görüntü-Komşuları ile röp-Polis aracından görüntü

-Genel ve detay görüntüler


MALTEPE'DEKİ DEHŞET; KOMŞULARI AYLİN SÖZER'İ ANLATTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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